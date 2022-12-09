"Ще 100 пар - і перемога": майстрині по всій Україні плетуть теплий одяг захисникам

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Українці створили черговий проєкт, який докладає своїх зусиль до наближення перемоги над загарбникам. Ініціатива "Зігрій", створена за сприяння організацій "Made in Ukraine" на чолі з Юлією Савостіною і "Добробат" з лідерами Ростиславом Смірновим та Віктором Андрусівим, забезпечує бійців на фронті теплим одягом, а саме — шапками, балаклавами, бафами і шкарпетками. Про це пише видання "Gazeta.ua".

Як зазначається, проєкт спочатку розглядав ідею створення термобілизни, яка наразі дуже затребувана, але ЗСУ потрібен спеціальний тактичний армійський одяг, з яким ініціатива не може конкурувати. Однак не менш корисними виявився одяг, який зараз в’яжуть волонтери для "Зігрій".

Крім того, ініціатори проєкти створили спеціальну схему, яка спрощує в’язання майстриням, а пряжа буда ретельно підібрана заздалегідь з врахуванням усіх вимог, які можуть виникнути. Кольори ж одягу змінюються в залежності від сезону — наразі обираються сіро-чорно-білі нитки, тоді як влітку це був переважно зелений колір.

Для ініціативи на тлі війни було важко знайти виробників, які могли б забезпечити потрібною пряжею волонтерів. Тим паче, що такі великі гуртово-роздрібні бази, як наприклад "7 кілометр" в Одесі чи ринок Барабашово в Харкові були пошкоджені. Однак вихід був знайдений.

– Ми не тільки замовляємо пряжу, але й приймаємо її від людей – сортуємо, перемотуємо, розподіляємо, для яких виробів можна використати, бо для шапок та шкарпеток потрібні різні матеріали, – пояснює Ірина Черниш, менеджерка руху "Зігрій". – Якщо пряжа зовсім для цих цілей не підійшла, в нас є дівчата, які роблять з неї різні приємні штуки – янголяток, ляльок. Тобто в нас, як то кажуть, безвідходне виробництво.

Небайдужі також змогли знайти кілька в’язальних машин, які використовуватимуть для пришвидшення виробництва. Наприклад, дві з них передадуть багатодітній родині з Луганщини. Мама Олена в’язатиме на одній з них балаклави, а її 11-річний син Семен виготовлятиме шкарпетки, чого раніше ще не робив, адже раніше мав лише гачок.

Приблизно 1600 — саме стільки заявок вже надійшло від мешканців Києва, Дніпра, Чернівців, Луцька, Львова, Одеси, Чернігова та інших міст.

– Я поставила собі ціль – 100 пар шкарпеток, а потім ми переможемо. Поки є 12, але я в'яжу швидко: пару шкарпеток за 4-5 годин, вмикаю собі серіал чи телемарафон – та вперед. Не зупиняюсь, навіть коли відключають світло, вмикаю лампочку на батарейках, – говорить Наталія Шинкарчук, що як раз принесла до офісу в Києві кілька пар шкарпеток і обирала собі наступну партію пряжі.

Галина Голіцина, яка втратила на війні обох синів, одного в Іловайську вісім років тому, а другого на Азовсталі навесні, розповіла, що спочатку думала передавати власноруч зроблені речі через побратимів дітей, але тоді натрапила на ініціативу "Зігрій". Вона пояснила, що виготовляє від двох до п’яти шапок щодня.

Майстриня Галина Тесліна, учасниця і координаторка руху в Дніпрі, говорить, що отримала шквал дзвінків від охочих доєднатися до виготовлення теплого одягу. Вона пояснила, що наразі вони в’яжуть шапки і шкарпетки, які передадуть в Київ, аби там їх погодили, а тоді майстрині продовжать свою роботу.

Психологиня Таїс Хелаф пояснила, що в’язання допомагає учасникам руху знімати стрес, а також робити корисну справу. Відгуки військових на теплі речі вже надходять: "Те, що в'яжуть дівчата – це щось неймовірне", "Шкарпетки такі теплі та зроблені з такою любов'ю, що не зрозуміло, що гріє більше – шерсть чи любов".