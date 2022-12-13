У Полтавській області запровадили "комендантську годину для дітей", — ОВА (фото)

З 15 грудня увечері неповнолітнім заборонено перебувати на вулицях без супроводу дорослих.

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На території Полтавської області запровадили додаткову комендантську годину для неповнолітніх. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, комендантська година для неповнолітніх у Полтавській області набирає чинності з 15 грудня 2022 року. Із зазначеного дня особам віком до 14 років включно забороняється перебувати на вулиці та в громадських місцях без супроводу дорослих.

"З 15 грудня заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", — продовжив Лунін у своєму Telegram-каналі.

За словами керівника ОВА, з ініціативою запровадити комендантську годину для дітей виступили правоохоронці. Подібні обмеження на території Полтавської області запроваджуються насамперед для безпеки неповнолітніх осіб.

Варто зазначити, що в Полтавській області діє "загальна" комендантська година — з 23:00 до 05:00. Алкогольні напої дозволяється продавати в Полтавській області з 12:00 до 20:00.

[ + – ] Комендантська година для дітей

Раніше повідомлялося, що після деокупації та повернення органів держвлади в Херсоні ввели жорстку комендантську годину.

Також ми писали, що для дотримання комендантської години у Києві заборонили роботу закладів громадського харчування після 22:00.