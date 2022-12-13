В Полтавской области ввели "комендантский час для детей", — ОВА (фото)

С 15 декабря в вечернее время несовершеннолетним запрещено находиться на улицах без сопровождения взрослых.

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На территории Полтавской области ввели дополнительный комендантский час для несовершеннолетних. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, комендантский час для несовершеннолетних в Полтавской области вступает в силу с 15 декабря 2022 года. С указанного дня лицам в возрасте до 14 лет включительно запрещается находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых.

"С 15 декабря запрещено находиться на улице и в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00. Такое решение было утверждено Советом обороны области", — продолжил Лунин в своем Telegram-канале.

По словам руководителя ОВА, с инициативой ввести комендантский час для детей выступили правоохранители. Подобные ограничения на территории Полтавской области вводятся, в первую очередь, для безопасности несовершеннолетних лиц.

Стоит отметить, что в Полтавской области действует "общий" комендантский час — с 23:00 до 05:00. Алкогольные напитки разрешается продавать в Полтавской области с 12:00 до 20:00.

[ + – ] Комендантский час для детей

Ранее сообщалось, что после деоккупации и возвращения органов госвласти в Херсоне ввели жесткий комендантский час.

Также мы писали, что для соблюдения комендантского часа в Киеве запретили работу заведений общественного питания после 22:00.