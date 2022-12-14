РосТВ українську мову назвали "споконвічно кубанською балачкою, яка вже губиться" (відео)

Інцидент стався в етері програми "Жити здорово", коли одна з учасниць виконала українську народну пісню "Розпрягайте, хлопці, коней".

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В етері пропагандистського "Першого каналу" українську мову назвали "балачкою". Відповідний ролик було оприлюднено у соціальних мережах, передає Фокус.

Інцидент стався в етері програми "Жити здорово", яку проводить російська телеведуча Олена Малишева.

Зокрема, під час зйомок гості, які приїхали до Москви з Кубані, готували "кубанський борщ жовтого кольору", а одна з учасниць почала співати українську народну композицію "Розпрягайте, хлопці, коней".

Ведуча Олена Малишева після виконання поцікавилася, якою мовою написана пісня, на що учасниця етеру заявила: "Це балачка. Мова поступово втрачається. Балачка — споконвічно кубанський говір".

[ + – ] Українську мову в ефірі "Першого каналу" назвали "балачкою"

Нагадаємо, що раніше Міністерство освіти РФ анонсувало навчання дітей "класичній українській мові" на окупованому Донбасі. Для того, щоб школярі на захоплених територіях змогли вивчати рідну мову за підручниками російської Міносвіти, їм потрібно буде отримати дозвіл педагогів навчальних закладів.

Також повідомлялося, що з 1 вересня школи в окупованому Мелітополі перейшли на російські стандарти навчання. Загарбники також пообіцяли, що діти матимуть можливість вивчати українську мову без жодних обмежень.

Фокус, у свою чергу, у матеріалі детально пояснював, чому росіяни спалюють українські книги та змінюють таблички.