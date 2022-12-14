На росТВ украинский язык назвали "исконно кубанской балачкой, которая уже теряется" (видео)

Инцидент произошел в эфире программы "Жить здорово", когда одна из участниц исполнила украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коней".

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В эфире пропагандистского "Первого канала" украинский язык назвали "балачкой". Соответствующий ролик был обнародован в социальных сетях, передает Фокус.

Инцидент произошел в эфире программы "Жить здорово", которую ведет российская телеведущая Елена Малышева.

В частности, во время съемок гости, которые приехали в Москву из Кубани, готовили "кубанский борщ желтого цвета", а одна из участниц начала петь украинскую народную композицию "Розпрягайте, хлопці, коней".

Ведущая Елена Малышева после исполнения поинтересовалась, на каком языке написана песня, на что участница эфира заявила: "Это балачка. Язык постепенно теряется. Балачка — исконно кубанское наречье".

[ + – ] Украинский язык в эфире "Первого канала" назвали "балачкой"

Напомним, что ранее Министерство просвещения РФ анонсировало обучение детей "классическому украинскому языку" на оккупированном Донбассе. Для того, чтоб школьники на захваченных территориях смогли изучать родной язык по учебникам российского Минобразования, им нужно будет получить разрешение педагогов учебных заведений.

Также сообщалось, что с 1 сентября школы в оккупированном Мелитополе перешли на российские стандарты обучения. Захватчики также пообещали, что у детей будет возможность изучать украинский язык без каких-либо ограничений.

Фокус, в свою очередь, в материале детально объяснял, почему россияне сжигают украинские книги и меняют таблички.