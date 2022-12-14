Продовження скандалу: у NASA розповіли, що письменник Дорж Бату працював на їхнього підрядника

В аерокосмічному агентстві США підтвердили, що Андрій Васильєв справді не був у них працевлаштований. Проте письменник співпрацював із компанією-підрядником у 2013-2016 роках.

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Минулого тижня блогер Віктор Трегубов звинуватив українського письменника Андрія Васильєва, відомого під псевдонімом Дорж Бату, у тому, що він перекручує факти своєї біографії. Зокрема, як вважає Трегубов, письменник нібито ніколи не працював у Національному аерокосмічному агентстві США (NASA), як він заявляв. Тим часом, у NASA розповіли, що Андрій Васильєв співпрацював із підрядником агентства. Про це пише BBC News Україна у своєму розслідуванні.

"Він [Дорж Бату] не працював на NASA", — заявила речниця аерокосмічного агентства Шеріл Ворнер у відповідь на запит журналістів про те, чи працював письменник оператором корекції траєкторії в NASA.

За словами Ворнер, Васильєв справді співпрацював з одним із підрядників агентства.

"Андрій Васильєв працював із підрядником NASA у 2013-2016 роках, але зараз не пов'язаний з агентством. Його погляди не відображають офіційні погляди NASA чи уряду Сполучених Штатів", — уточнили в агентстві.

Як пише видання, NASA активно практикує залучення підрядників до своєї роботи. Сторонні компанії задіяні у таких сферах, як цивільні космічні технології, аеронавтика, дослідження космосу та передові інженерні системи.

Головні підрядники NASA перераховані у федеральній системі даних про закупівлю. Серед найбільших підрядників агентства за поточний рік вказані Lockheed Martin та Northrop Grumman.

У відповіді NASA зазначається, що Доржа Бату було залучено до співпраці з 2013 по 2016 рік. Тим часом сам письменник в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому в червні 2018 року, говорив про свою роботу в NASA зараз.

Скандал із Доржем Бату: що сталося?

7 грудня блогер Віктор Трегубов у своїй публікації у Facebook звинуватив письменника Андрія Васильєва у тому, що він спотворює факти своєї біографії та видає літературних персонажів за реальних людей. При цьому, за словами публіциста, Дорж Бату не має жодного стосунку до космічної сфери та Національної гвардії США. Як аргумент Трегубов розповідає про своє розслідування про існування командира 103 авіаполку Нацгвардії США полковника Вескота, який є одним із персонажів письменника.

У той же час, блогер не назвав свої джерела в NASA і не показав будь-які документи, що доводять його слова чи результати власного розслідування.

Дорж Бату відреагував у своєму Facebook на звинувачення Трегубова, проте пізніше видалив усі свої дописи на цю тему. Письменник відкинув усі заяви про те, що він частково вигадав свою біографію.

Васильєв наголосив, що ніколи не був держслужбовцем, а працював за контрактом на приватні компанії, які виконають замовлення американських держорганів. Він також повідомив, що не розкриває імена реальних людей, котрі стали прототипами для його літературних персонажів.

Нагадаємо, космічний апарат NASA зробить безпрецедентний огляд води на Землі. Супутник Swot має унікальний радар, який дозволить йому отримати повніші дані про життєво важливі ресурси нашої планети.