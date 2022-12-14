Продолжение скандала: в NASA рассказали, что писатель Дорж Бату работал на их подрядчика

В аэрокосмическом агентстве США подтвердили, что Андрей Васильев действительно не был у них трудоустроен. Однако писатель сотрудничал с компанией-подрядчиком в 2013-2016 годах.

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На прошлой неделе блогер Виктор Трегубов обвинил украинского писателя Андрея Васильева, известного под псевдонимом Дорж Бату, в том, что он искажает факты своей биографии. В частности, как считает Трегубов, писатель якобы никогда не работал в Национальном аэрокосмическом агентстве США (NASA), как он заявлял. Между тем, в NASA рассказали, что Андрей Васильев сотрудничал с подрядчиком агентства. Об этом пишет BBC News Україна в своем расследовании.

"Он [Дорж Бату] не работал на NASA", — заявила спикер аэрокосмического агентства Шерил Уорнер в ответ на запрос журналистов о том, работал ли писатель оператором коррекции траектории в NASA.

По словам Уорнер, Васильев действительно сотрудничал с одним из подрядчиков агентства.

"Андрей Васильев работал с подрядчиком NASA в 2013-2016 годах, но сейчас не связан с агентством. Его взгляды не отражают официальные взгляды NASA или правительства Соединенных Штатов", — уточнили в агентстве.

Как пишет издание, NASA активно практикует привлечение подрядчиков к своей работе. Сторонние компании задействованы в таких сферах, как гражданские космические технологии, аэронавтика, исследования космоса и передовые инженерные системы.

Главные подрядчики NASA перечислены в федеральной системе данных о закупках. Среди крупнейших подрядчиков агентства за текущий год указаны Lockheed Martin и Northrop Grumman.

В ответе NASA указывается, что Дорж Бату был привлечен к сотрудничеству с 2013 по 2016 год. Между тем, сам писатель в интервью "Украинской правде", опубликованном в июне 2018 года, говорил о своей работе в NASA в настоящем времени.

Скандал с Доржем Бату: что произошло?

7 декабря блогер Виктор Трегубов в своей публикации на Facebook обвинил писателя Андрея Васильева в том, что он искажает факты своей биографии и выдает литературных персонажей за реальных людей. При этом, по словам публициста, Дорж Бату не имеет никакого отношения к космической сфере и Национальной гвардии США. В качестве аргумента Трегубов рассказывает о своем расследовании о существовании командира 103-го авиаполка Нацгвардии США полковника Вескотта, который является одним из персонажей писателя.

В то же время, блогер не назвал свои источники в NASA и не показал какие-то либо документы, доказывающие его слова или результаты собственного расследования.

Дорж Бату отреагировал в своем Facebook на обвинения Трегубова, однако позже удалил все свои посты на эту тему. Писатель отверг все заявления о том, что он частично выдумал свою биографию.

Васильев подчеркнул, что никогда не являлся госслужащим, а работал по контракту на частные компании, которые выполнят заказы американских госорганов. Он также сообщил, что не раскрывает имена реальных людей, которые стали прототипами для его литературных персонажей.

Напомним, космический аппарат NASA сделает беспрецедентный обзор воды на Земле. Спутник Swot имеет уникальный радар, который позволит ему получить более полные данные о жизненно важных ресурсах нашей планеты.