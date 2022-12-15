Киянам почнуть приходити нові платіжки за світло: що зміниться

Серед нововведень — розширена форма для внесення актуальних показників, розміщення інформації про різні типи лічильників, а також наявність EIC-коду та QR-коду для зручної оплати.

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Гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко опублікував у Facebook інформацію про оновлені паперові платіжки за електроенергію, які почали отримувати мешканці Києва. За його словами, компанія намагається організувати форму оплати таким чином, щоб вона була простішою та зрозумілішою.

"Ми оновлюємо білінг, це величезний процес, а платіжки — це одна з частинок, яку видно клієнту. Але в цілому все покликане зробити оплату простішою і зрозумілішою", — написав Коваленко.

Гендиректор виділив кілька пунктів змін для паперових рахунків, які одержують кияни. Серед них:

Розширена форма для внесення актуальних показників. За її допомогою користувачі зможуть передати дані з різних типів лічильників;

у полі із показаннями, зафіксованими постачальником, інформація від двозонного та тризонного лічильника вказується за окремими зонами;

у блоці розрахунків міститься більше інформації, у тому числі очікуване споживання та рекомендована сума до оплати;

у платіжках зазначений EIC-код та QR-код — для швидкої ідентифікації та зручної оплати;

Коваленко зазначив, що при створенні нової форми платіжок компанія спробувала максимально уникнути непорозумінь під час оновлення. Разом з тим, він нагадав, що рахунок за споживання електрики, як і раніше, доступний в онлайн-форматі — клієнти можуть скористатися мобільним додатком або особистим кабінетом на сайті.

"Щоб оплата завжди відбувалася на правильний рахунок за коректними реквізитами, а ви розуміли, чому сума до оплати саме така, а не інша", — пояснив гендиректор.

Нагадаємо, українська енергосистема поступово переходить на графіки планових відключень. Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, українським енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у більшості регіонів країни.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба 15 грудня заявив, що в Бориспільському районі Київської області 3,8 тисячі сімей залишилися без електрики через погодні умови. Бригади ремонтників усувають причини відсутності світла, але негода впливає на темпи відновлювальних робіт.