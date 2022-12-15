На Київщині без світла залишилося майже 50% мешканців, — голова ОВА

За словами голови Олексія Кулеби, на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілу інфраструктури впливає погода.

Related video

Негода у Київській області залишила без електроенергії 3,8 тис. сімей у Бориспільському районі області. Ремонтні бригади енергетиків уже працюють на місцях, щоб повернути світло населеним пунктам. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

За його словами, погодні умови також впливають на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілу енергетичної інфраструктури. За даними Кулеби, зараз для 50% абонентів області запроваджено планові відключення світла.

"Спільно з енергетиками робимо все, щоб відновити електрику та повернутися до відключень за графіком", — зазначив Олексій Кулеба.

Він також нагадав українцям, що не потрібно одразу включати усі електроприлади, коли у будинках з'являється електрика.

"Продовжуємо тотальну економію і не включаємо все одразу, коли з'являється електрика", — йдеться у повідомленні чиновника.

Київ отримав техніку для стабільної роботи системи теплопостачання взимку

На тлі побоювань, що Росія взимку спробує максимально зруйнувати українську енергетику, Київ отримав від уряду США спецтехніку та генератори, які забезпечуватимуть роботу котелень та станцій теплопостачання міста.

За словами мера Києва Віталія Кличка, екскаватори допоможуть аварійним бригадам оперативно усувати пошкодження тепломереж, а дизельні генератори використовуватимуть на об'єктах, які важливо забезпечити незалежними джерелами живлення:

котельні;

теплоелектроцентралі;

станції теплопостачання;

об'єкти диспетчеризації та зв'язку.

Раніше Фокус писав, що завдяки координації Секретаріату Енергетичного співтовариства (Energy Community), що переважно складається з країн Європейського Союзу та низки держав, що не входять до ЄС, Україна отримала приблизно 840 тонн обладнання та матеріалів для ремонту та відновлення енергетичного сектору.

Також повідомлялося, як і коли українські АЕС отримають нові енергоблоки. Більшість ядерних реакторів, що працюють в Україні, запустили в експлуатацію при СРСР. За їх проектування термін експлуатації встановили лише на рівні 30 років.