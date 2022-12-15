В Киевской области без света остались почти 50% жителей, — глава ОВА

По словам главы Алексея Кулебы, на восстановление поврежденной в результате обстрелов инфраструктуры влияет погода.

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Непогода в Киевской области оставила без электроэнергии 3,8 тыс. семей в Бориспольском районе области. Ремонтные бригады энергетиков уже работают на местах, чтобы вернуть свет населенным пунктам. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, погодные условия также влияют на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов энергоинфраструктуры. По данным Кулебы, сейчас для 50% абонентов области введены плановые отключения света.

"Совместно с энергетиками делаем все, чтобы восстановить электричество и возвратиться к отключениям по графику", — отметил Алексей Кулеба.

Он также напомнил украинцам, что не нужно сразу включать все электроприборы, когда в домах появляется электричество.

"Продолжаем тотальную экономию и не включаем все сразу, когда появляется электричество", — сказано в сообщении чиновника.

Киев получил технику для стабильной работы системы теплоснабжения зимой

На фоне опасений, что Россия зимой попытается максимально разрушить украинскую энергетику, Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы, которые будут обеспечивать работу котельных и станций теплоснабжения города.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, экскаваторы помогут аварийным бригадам оперативно устранять повреждения теплосетей, а дизельные генераторы будут использовать на объектах, которые важно обеспечить независимыми источниками питания:

котельные;

теплоэлектроцентрали;

станции теплоснабжения;

объекты диспетчеризации и связи.

Ранее Фокус писал, что благодаря координации Секретариата Энергетического сообщества (Energy Community), преимущественно состоящего из стран Европейского Союза и ряда государств, не входящих в ЕС, Украина получила примерно 840 тонн оборудования и материалов для ремонта и восстановления энергетического сектора.

Также сообщалось, как и когда украинские АЭС получат новые энергоблоки. Большинство из работающих в Украине ядерных реакторов запустили в эксплуатацию при СССР. При их проектировании срок эксплуатации установили на уровне 30 лет.