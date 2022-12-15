Киевлянам начнут приходить новые платежки за свет: что изменится

В числе нововведений — расширенная форма для внесения актуальных показателей, размещение информации о разных типах счетчиков, а также наличие EIC-кода и QR-кода для удобной оплаты.

Related video

Гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко опубликовал в Facebook информацию об обновленных бумажных платежках за электроэнергию, которые начали получать жители Киева. По его словам, компания пытается организовать форму оплаты таким образом, чтобы она была проще и понятнее.

"Мы обновляем биллинг, это огромный процесс, а платежки — это одна из частиц, которую видно клиенту. Но в целом все призвано сделать оплату проще и понятнее", — написал Коваленко.

Гендиректор выделил несколько пунктов изменений для бумажных счетов, которые получают киевляне. Среди них:

расширенная форма для внесения актуальных показателей. С ее помощью пользователи смогут передать данные с разных типов счетчиков;

в поле с показаниями, зафиксированными поставщиком, информация от двухзонного и трехзонного счетчика указывается по отдельным зонам;

в блоке расчетов содержится больше информации, в том числе ожидаемое потребление и рекомендованная сумма к оплате;

в платежках указан EIC-код и QR-код — для быстрой идентификации и удобной оплаты;

Коваленко отметил, что при создании новой формы платежек компания попыталась максимально избежать недоразумений при обновлении. Вместе с тем он напомнил, что счет за потребление электричества, как и раньше, доступен в онлайн-формате — клиенты могут воспользоваться мобильным приложением или личным кабинетом на сайте.

"Чтобы уплаты всегда происходили на правильный счет, по корректным реквизитам, а вы понимали, почему сумма к оплате именно такая, а не другая", — пояснил гендиректор.

Напомним, украинская энергосистема постепенно переходит на графики плановых отключений. Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, украинским энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением в большинстве регионов страны.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба 15 декабря заявил, что в Бориспольском районе Киевской области 3,8 тысяч семей остались без электричества из-за погодных условий. Бригады ремонтников устраняют причины отсутствия света, но непогода влияет на темпы восстановительных работ.