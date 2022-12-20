В Україну повернули 16-річного підлітка, якого примусово "усиновили" росіяни (фото)

За словами омбудсмена Лубінця, неповнолітній Сергій з Маріуполя, який втратив батьків незадовго до вторгнення, не спілкувався зі своїми "опікунами" і чекав на повернення додому.

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В Україну повернувся 16-річний підліток, якого після окупації Маріуполя примусово "усиновили" росіяни. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, в Україну за 8 місяців змогли повернути 16-річного Сергія, який проживав до вторгнення в Маріуполі.

Незадовго до Великої війни підліток втратив батьків, але жив зі старшою сестрою. Після окупації Маріуполя 16-річного Сергія депортували до РФ, де його "усиновили". Сім'я, в якій жив підліток, мала вже трьох своїх та одну прийомну дитину. Із "новими батьками" 16-річний Сергій не розмовляв. На щастя, як зазначає омбудсмен, у сім'ї жорстокого поводження з підлітком не було.

[ + – ] Повернення підлітка до України

"Я хочу повернутися з Росії до України", — написав підліток в одному з чат-ботів. На кордоні підлітка зустріли у понеділок, 19 грудня.

На вокзалі Сергія також зустрічав керівник представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін, який подарував дитині ноутбук для навчання. Лубінець наголосив, що після втрати батьків офіційним опікуном підлітка стане його сестра.

"Я вражений цілеспрямованістю юного українця та його непереборним бажанням повернутися додому. Це приклад того, що є в українцях — незламність і наполегливість. Його історія — це історія боротьби за те, щоб бути вільним, жити вільно та поряд із вільними людьми", — додав омбудсмен, коментуючи повернення в Україну 16-річного підлітка.

Зазначимо, що на початку грудня повідомлялося про примусову депортацію дітей із Луганської області до Чечні. За словами керівника ОВА Сергія Гайдая, неповнолітніх українців насильно вивозили Рамзану Кадирову для "патріотичного виховання".

Також повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення в РФ депортували або вивезли близько 2,8 млн. українців.