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Украина Российско-украинская война

В Украину вернули 16-летнего подростка, которого принудительно "усыновили" россияне (фото)

возвращение подростка из рф
Подросток не разговаривал со своими приемными "родителями"

По словам омбудсмена Лубинца, несовершеннолетний Сергей из Мариуполя, потерявший родителей незадолго до вторжения, не общался со своими "опекунами" и ждал возвращения домой.

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В Украину вернулся 16-летний подросток, которого после оккупации Мариуполя принудительно "усыновили" россияне. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в Украину спустя 8 месяцев смогли вернуть 16-летнего Сергея, проживавшего до вторжения в Мариуполе.

Незадолго до большой войны подросток потерял родителей, но жил со старшей сестрой. После оккупации Мариуполя 16-летнего Сергея депортировали в РФ, где его "усыновили". Семья, в которой жил подросток, имела уже трех своих и одного приемного ребенка. С "новыми родителями" 16-летний Сергей не разговаривал. К счастью, как отмечает омбудсмен, в семье жестокого обращения с подростком не было.

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Возвращение подростка в Украину

"Я хочу вернуться из России в Украину", – написал подросток в одном из чат-ботов. На границе подростка встретили в понедельник, 19 декабря.

На вокзале Сергея также встречал руководитель представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, который подарил ребенку ноутбук для учебы. Лубинец подчеркнул, что после потери родителей официальным опекуном подростка станет его сестра.

"Я поражен целеустремленностью юного украинца и его непреодолимым желанием вернуться домой. Это пример того, что есть в украинцах — несокрушимость и настойчивость. Его история это история борьбы за то, чтобы быть свободным, жить свободно и рядом со свободными людьми", — добавил омбудсмен, комментируя возвращение в Украину 16-летнего подростка.

Отметим, что в начале декабря сообщалось о принудительной депортации детей из Луганской области в Чечню. По словам руководителя ОВА Сергея Гайдая, несовершеннолетних украинцев насильно вывозили Рамзану Кадырову для "патриотического воспитания".

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в РФ депортировали или вывезли около 2,8 млн украинцев.