В Украину вернули 16-летнего подростка, которого принудительно "усыновили" россияне (фото)

По словам омбудсмена Лубинца, несовершеннолетний Сергей из Мариуполя, потерявший родителей незадолго до вторжения, не общался со своими "опекунами" и ждал возвращения домой.

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В Украину вернулся 16-летний подросток, которого после оккупации Мариуполя принудительно "усыновили" россияне. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, в Украину спустя 8 месяцев смогли вернуть 16-летнего Сергея, проживавшего до вторжения в Мариуполе.

Незадолго до большой войны подросток потерял родителей, но жил со старшей сестрой. После оккупации Мариуполя 16-летнего Сергея депортировали в РФ, где его "усыновили". Семья, в которой жил подросток, имела уже трех своих и одного приемного ребенка. С "новыми родителями" 16-летний Сергей не разговаривал. К счастью, как отмечает омбудсмен, в семье жестокого обращения с подростком не было.

[ + – ] Возвращение подростка в Украину

"Я хочу вернуться из России в Украину", – написал подросток в одном из чат-ботов. На границе подростка встретили в понедельник, 19 декабря.

На вокзале Сергея также встречал руководитель представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, который подарил ребенку ноутбук для учебы. Лубинец подчеркнул, что после потери родителей официальным опекуном подростка станет его сестра.

"Я поражен целеустремленностью юного украинца и его непреодолимым желанием вернуться домой. Это пример того, что есть в украинцах — несокрушимость и настойчивость. Его история это история борьбы за то, чтобы быть свободным, жить свободно и рядом со свободными людьми", — добавил омбудсмен, комментируя возвращение в Украину 16-летнего подростка.

Отметим, что в начале декабря сообщалось о принудительной депортации детей из Луганской области в Чечню. По словам руководителя ОВА Сергея Гайдая, несовершеннолетних украинцев насильно вывозили Рамзану Кадырову для "патриотического воспитания".

Также сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в РФ депортировали или вывезли около 2,8 млн украинцев.