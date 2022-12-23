Контрабандисти століття: до Угорщини через кордон намагалися вивезти гелікоптер КА-26 (фото)

Вертоліт вартістю майже 2 млн гривень був занурений на платформу вантажного автомобіля. Прикордонники на КПП запідозрили, що незвичайний вантаж перевозиться незаконно та затримали авто.

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Українські прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення до Угорщини вертольота КА-26 вартістю майже 2 млн гривень. Як повідомили у пресслужбі Західного Регіонального Управління Державної прикордонної служби, чоловік намагався провезти гелікоптер через КПП "Тиса" на вантажному авто з українською реєстрацією.

Повідомляється, що, помітивши фуру з вертольотом на платформі, у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення незвичайного вантажу. Тому вантажівку вивели із загального потоку машин для більш ретельного огляду.

"Під час проведення перевірки прикордонники спільно зі співробітником ДМСУ виявили, що документи, за якими перевозили вертоліт, містять неправдиві відомості про виробника товару", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

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Згодом наявність неправдивої інформації у документах підтвердили і судові експерти. У результаті гелікоптер було вилучено співробітниками прикордонної служби.

Раніше повідомлялося, що 19 грудня прикордонники затримали у Болгарії двох громадянок України, які незаконно перевозили 12 кілограмів золотих виробів. За інформацією Болгарського національного радіо, жінки примотали до себе скотчем золоті прикраси загальною вартістю понад пів мільйона євро.

Настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита Павла 2 жовтня було затримано на одному з прикордонних пунктів. Журналісти видання "Інформаційний потік" повідомили, що під час обшуку авто прикордонники виявили у священнослужителя церковні цінності, супровідні документи, на які він особисто підписав.