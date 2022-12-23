Контрабандисты века: в Венгрию через границу пытались вывезти вертолет КА-26 (фото)

Вертолет, стоимостью почти 2 млн гривен, был погружен на платформу грузового автомобиля. Пограничники на КПП заподозрили, что необычный груз перевозится незаконно и задержали авто.

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Украинские пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза в Венгрию вертолета КА-26, стоимостью почти 2 млн гривен. Как сообщили в пресс-службе Западного Регионального Управления Государственной пограничной службы, мужчина пытался провезти вертолет через КПП "Тиса" на грузовом авто с украинской регистрацией.

Сообщается, что заметив фуру с вертолетом на платформе у правоохранителей возникли подозрения относительно возможного незаконного перемещения необычного груза. Поэтому грузовик вывели из общего потока машин для проведения более тщательного осмотра.

"Во время проведения проверки пограничный наряд совместно с сотрудником ГТСУ обнаружили, что документы, по которым перевозили вертолет, содержат ложные сведения о производителе товара", — говорится в сообщении ГПСУ.

Фото: Скриншот из Telegram

Впоследствии наличие ложной информации в документах подтвердили и судебные эксперты. В итоге вертолет был изъят сотрудниками погранслужбы.

Ранее сообщалось, что 19 декабря пограничники задержали в Болгарии двух гражданок Украины, которые незаконно перевозили 12 килограммов золотых изделий. По информации Болгарского национального радио, женщины примотали к себе скотчем золотые украшения, общей стоимостью более полумиллиона евро.

Настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел 2 октября был задержан на одном из пограничных пунктов. Журналисты издания "Информационный поток" сообщили, что во время обыска авто пограничники обнаружили у священнослужителя церковные ценности, сопроводительные документы на которые он лично подписал.