"Творимо чудо самі": Зеленський привітав українців із Різдвом (відео)

"Україна вже понад 300 днів і 8 років протистоїть злу й темряві. У цій битві є ще одна зброя — меч і молот українського духу та свідомості, Божа мудрість, хоробрість і відважність, об які ворог зламається", — заявив президент.

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Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом. Відповідне відео опубліковано на сторінці глави держави у "Фейсбуці".

Поява на світ Христа для всіх християн давала віру та надію, проте для українців ситуація змінилася. Через війну за столом можуть бути порожні стільці чи навіть звучати звуки обстрілів.

Україна вже понад 300 днів і 8 років протистоїть злу й темряві. Однак у цій битві є ще одна зброя — меч і молот українського духу та свідомості, Божа мудрість, хоробрість і сміливість.

Президент зазначає, що зло розіб'ється об цю броню, наче кам'яну стіну. Україна витримала початок війни, ракетні удари, погрози ядерної зброї і терор, тож витримає і зиму.

"Сьогоднішній день і всі майбутні зимові свята ми зустрічаємо в непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі над Бахмутом, Рубіжним, Кремінною. Вздовж тисяч кілометрів лінії фронту. Хтось — на трасі, в дорозі від українсько-польського кордону на Херсонщину чи Запоріжжя. Хтось побачить її крізь дірки понівеченого кулями даху власного будинку.… А хтось зустріне це Різдво в неволі, але нехай пам'ятає, що ми йдемо і за цими нашими людьми, ми повернемо свободу всім українцям і українкам", — заявив лідер держави.

Резюмував свій виступ Володимир Зеленський словами про те, що жодні дрони-камікадзе не здатні погасити сяйво різдвяної зорі, його не поранять жодні "Кинджали", вони зламаються об український сталевий дух. Боротьба продовжуватиметься без зупинок.

Нагадаємо, у "Дії" запустили нове опитування про відзначення Різдва — 25 грудня або 7 січня.

Раніше українські біженці розповіли, як відзначатимуть Різдво у Великій Британії.