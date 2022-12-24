"Творим чудо сами": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством (видео)

Украина уже более 300 дней и 8 лет противостоит злу и темноте. В этой битве есть еще одно оружие — меч и молот украинского духа и сознания, Божья мудрость, храбрость и отважность, об которые враг сломается, — заявил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан Западного обряда с Рождеством. Соответствующее видео опубилковано на странице главы государства в Фейсбуке.

Появление на свет Христа для всех христиан давали веру и надежду, однако для украинцев ситуация поменялась. Из-за войны за столом могут быть пустые стулья или даже звучать звуки обстрелов.

Украина уже более 300 дней и 8 лет противостоит злу и темноте. Однако в этой битве есть еще одно оружие — меч и молот украинского духа и сознания, Божья мудрость, храбрость и отважность.

Президент отмечает, что зло разобьется об эту броню словно о каменную стену. Украина выдержала начало войны, ракетные удары, угрозы ядерного оружия и террор, поэтому выдержит и зиму.

"Сегодняшний день и все грядущие зимние праздники мы встречаем в непростых обстоятельствах. Кто-то увидит сегодня первую звезду в небе над Бахмутом, Рубежным, Кременной. Вдоль тысяч километров линии фронта. Кто-то – на трассе, в пути от украинско-польской границы на Херсонщину или Запорожье. Кто-то увидит ее сквозь дыры изуродованной пулями крыши собственного дома. … А кто=то встретит это Рождество в неволе, но пусть помнит, что мы идем и за этими нашими людьми, мы вернем свободу всем украинцам и украинкам", — заявил лидер государства.

Резюмировал свое выступление Владимир Зеленский словами о том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить сияние рождественской зори, его не ранят никакие "Кинжалы", они сломаются об украинский стальной дух. Борьба будет продолжаться без остановок.

Напомним, в "Дії" запустили новый опрос о праздновании Рождества — 25 декабря или 7 января.

Ранее украинские беженцы рассказали, как будут отмечать Рождества в Великобритании.