Скільки разів Зеленський зідзвонювався з лідерами країн: у ОП опублікували "статистику" президента

Перші телефонні розмови з 24 лютого президент провів із Джозефом Байденом, Олафом Шольцом та Борисом Джонсоном. А перші зустрічі у глави держави були з прем'єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петром Фіалою.

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В Офісі президента розповіли, скільки разів із 24 лютого президент Володимир Зеленський спілкувався з лідерами інших країн, а також виступав на публіці та онлайн. Статистику опублікував прессекретар глави держави Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на дані Служби державного протоколу та церемоніалу.

Так, за інформацією служби, Зеленський провів таку кількість зустрічей, дзвінків та заходів:

352 рази розмовляв телефоном з лідерами інших держав та міжнародних організацій;

186 разів спілкувався чи виступав онлайн;

провів 110 зустрічей;

173 рази брав участь у внутрішніх заходах;

44 рази проводив засідання.

Перші телефонні розмови з 24 лютого президент провів із Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Тайіпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном. Остання розмова на момент публікації статистики відбулася 27 грудня з прем'єр-міністром Джорджею Мелоні.

Також Служба протоколу підсумувала кількість онлайн-виступів глави держави.

"186 разів спілкувався чи виступав онлайн. Вперше – 1 березня на сесії Європарламенту. Востаннє – 28 грудня з генеральним директором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком", — написав Никифоров.

Крім того, з опублікованої статистики видно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський майже місяць не проводив зустрічей. Перша відбулася 15 березня з прем'єр-міністрами Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петром Фіалою.

"Остання поки що — 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню", — додав Никифоров.

Прессекретар президента України зазначив, що до статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. За його словами, до Нового року вона ще зміниться, оскільки в офісі президента не планують вихідних.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради України. У своєму виступі глава держави заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли усі наші покоління. І додав, що наш ВПК буде одним із найпрогресивніших у світі.

Також повідомлялося, що 25 грудня Зеленський попередив українців про те, що російські війська можуть завдати чергових ракетних ударів, які зроблять час, що залишився до кінця 2022 року, "темним і складним".