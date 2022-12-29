Сколько раз Зеленский созванивался с лидерами стран: в ОП опубликовали "статистику" президента

Первые телефонные разговоры с 24 февраля президент провел с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом и Борисом Джонсоном. А первые встречи у главы государства были с премьер-министрами Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петром Фиалой.

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В Офисе президента рассказали, сколько раз с 24 февраля президент Владимир Зеленский общался с лидерами других стран, а также выступал на публике и онлайн. Статистику опубликовал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Службы государственного протокола и церемониала.

Так, по информации службы, Зеленский провел следующее число встреч, звонков и мероприятий:

352 раза говорил по телефону с лидерами других государств и международных организаций;

186 раз общался или выступал онлайн;

провел 110 встреч;

173 раза участвовал во внутренних мероприятиях;

44 раза проводил заседания.

Первые телефонные разговоры с 24 февраля президент провел с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Тайипом Эрдоганом, Магдаленой Андерссон, Шарлем Мишелем и Эммануэлем Макроном. Последний разговор на момент публикации статистики состоялся 27 декабря с премьер-министром Джорджей Мэлони.

Также Служба протокола подытожила количество онлайн-выступлений главы государства.

"186 раз общался или выступал онлайн. Впервые – 1 марта на сессии Европарламента. Последний раз – 28 декабря с генеральным директором инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком", — написал Никифоров.

Кроме того, из опубликованной статистики видно, что с начала полномасштабного вторжения России, Владимир Зеленский почти месяц не проводил встреч. Первая состоялась 15 марта с премьер-министрами Матеушем Моравецким, Янезом Яншей и Петром Фиалой.

"Последняя пока — 28 декабря с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню", — добавил Никифоров.

Пресс-секретарь президента Украины отметил, что в статистику вошли только официальные звонки и мероприятия. По его словам, до Нового года она еще изменится, так как в Офисе президента не планируют выходных.

Напомним, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Верховной Рады Украины. В своем выступлении глава государства заявил, что Украина идет к победе, о которой мечтали все наши поколения. И добавил, что наш ВПК будет одним из наиболее прогрессивных в мире.

Также сообщалось, что 25 декабря Зеленский предупредил украинцев о том, что российские войска могут нанести очередные ракетные удары, которые сделают время, оставшееся до конца 2022 года, "темным и сложным".