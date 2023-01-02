У Львові "замінували" Ратушу, — мер

Міський голова повідомив, що відвідувачів та співробітників довелося евакуювати із будівлі мерії.

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У вівторок, 2 січня, надійшло повідомлення про замінування Ратуші у Львові. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму офіційному каналі в Telegram.

"Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію", — повідомив голова.

Зазначимо, що у Ратуші розташовується міська адміністрація Львова. Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. А також є найвищою вежею України, її висота складає 65 метрів.

2 січня в СБУ повідомили про затримання у Львівській області вимушеного переселенця, якого звинувачують у співпраці з ЗС РФ.

Раніше Фокус писав про те, що у Львові через переселенців ціни на квартири наздоганяють столичні.