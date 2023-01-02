Во Львове "заминировали" Ратушу, — мэр

Городской голова сообщил, что посетителей и сотрудников пришлось эвакуировать из здания мэрии.

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Во вторник, 2 января, поступило сообщение о минировании Ратуши во Львове. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем официальном канале в Telegram.

"Поступило сообщение о заминировании здания львовской Ратуши. В настоящее время проводим эвакуацию", — сообщил голова.

Отметим, что в Ратуше располагается городская администрация Львова. Здание является памятником архитектуры национального значения, относящийся ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Является самой высокой башней Украины, ее высота составляет 65 метров.

2 января в СБУ сообщили о задержании во Львовской области вынужденного переселенца, которого обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ.

Ранее Фокус писал о том, что во Львове из-за переселенцев цены на квартиры догоняют столичные.