В Україні зростає споживання електроенергії: в областях діють планові відключення світла

В "Укренерго" нагадали, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

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В Україні спостерігається збільшення споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів. Про це 4 січня повідомила пресслужба "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведено ліміти споживання, що діють з 8:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у прифронтових регіонах на сході країни під обстріл росіян потрапили енергетичні об'єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть здійснені відразу після отримання відповідних військових дозволів.

В "Укренерго" додали, що енергосистема України зазнала 11 ракетних і 14 безпілотних атак ворога. Ушкодження об'єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

У відомстві закликали українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергомісткими приладами почергово.

Раніше ми писали, що голова оператора передачі електроенергії "Укренерго" Володимир Кудрицький 1 січня заявив, що повторний блекаут в Україні можливий.

Також ми повідомляли про те, що у понеділок, 2 січня, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що Україна розробила низку технічних рішень, які можуть забезпечити стабільність роботи системи. За його словами, енергосистема утримається і за подальших можливих ударів.