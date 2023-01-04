В Украине растет потребление электроэнергии: в областях действуют плановые отключения света

В "Укрэнерго" напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

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В Украине наблюдается увеличение потребления электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Об этом 4 января сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут произведены сразу после получения соответствующих военных разрешений.

В "Укрэнерго" добавили, что энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

В ведомстве призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Ранее мы писали, что глава оператора передачи электроэнергии "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 1 января заявил, что повторный блэкаут в Украине возможен.

Также мы сообщали о том, что в понедельник, 2 января, министр энергетики Герман Галущенко отметил, что Украина разработала ряд технических решений, которые могут обеспечить стабильность работы системы. По его словам, энергосистема удержится и при дальнейших возможных ударах.