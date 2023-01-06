Під Києвом затримали росіянина, який "прикрасив" паспорт прапором України (фото)

Прикордонники знайшли в Київській області росіянина, який перевищив термін перебування в країні. Той заявив, що не хоче повертатися в РФ і навіть показав паспорт легендарною кричалкою про Путіна.

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Росіянин розмалював свій паспорт у кольори національного прапора України. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у Facebook.

У повідомленні сказано, що прикордонники знайшли чоловіка в Київській області. Як з'ясувалося, він перевищив термін перебування в Україні.

"У розмові чоловік розповів, що повертатися на Росію не бажає. У своєму закордонному паспорті він намалював прапор України з написом "Україна понад усе" і написав "Путін х..ло", — сказано у повідомленні.

У ДПС повідомили, що графу "громадянство" він закреслив, а також написав "Україна понад усе". Для подальшої перевірки чоловіка передали поліції.

[ + – ] Чоловік розмалював свій паспорт у кольори українського прапора Фото: ГПСУ

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що неподалік кордону з Румунією прикордонники помітили чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

"Невідомий спробував втекти, але раптом упав у 10-метровий обрив. Вибратися сам він не зміг, на допомогу викликали рятувальників і швидку", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що серйозних ушкоджень чоловік не отримав. Стосовно чоловіка склали адміністративний протокол.

[ + – ] Чоловіки потрапив у пастку, тікаючи від прикордонників

Раніше у ДПСУ повідомили, що у 2022 році 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну. За інформацією прикордонників, за рік під час спроби перетнути кордон загинули 15 чоловіків. З них 12 потонули, а тіла ще трьох знайшли у горах.

Також Фокус писав, що українські прикордонники пішли у контратаку після невдалого штурму ЗС РФ у Бахмуті. У ДПСУ розповіли, що армія РФ під прикриттям артилерії спробувала захопити одну з передових позицій ЗСУ, проте їхній штурм провалився. Внаслідок чого 9 окупантів було знищено.