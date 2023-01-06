Под Киевом задержали россиянина, "украсившего" паспорт флагом Украины (фото)

Пограничники нашли в Киевской области россиянина, который превысил срок пребывания в стране. Тот заявил, что не хочет возвращаться в РФ и даже показал паспорт легендарной "кричалкой" про Путина.

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Россиянин разрисовал свой паспорт в цвета национального флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службе в Facebook.

В сообщении сказано, что пограничники обнаружили мужчину в Киевской области. Как оказалось, он превысил срок пребывания в Украине.

"В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться на Россию не желает. В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х..ло", — сказано в сообщении.

В ГПС сообщили, что графу "гражданство" он зачеркнул, а также написал "Украина превыше всего". Для дальнейшей проверки мужчину передали полиции.

[ + – ] Мужчина разрисовал свой паспорт в цвета украинского флага Фото: ГПСУ

Также в Госпогранслужбе сообщили, что недалеко от границы с Румынией пограничники заметили мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

"Неизвестный попытался скрыться, но вдруг упал в 10-метровый обрыв. Выбраться в одиночку он не смог, на помощь вызвали спасателей и скорую", — сказано в сообщении.

Отмечается, что серьезных повреждений мужчина не получил. В отношении мужчины составили административный протокол.

[ + – ] Мужчины попал в ловушку, убегая от пограничников

Ранее в ГПСУ сообщили, что в 2022 году 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину. По информации пограничников, за год при попытке пересечь границу погибли 15 мужчин. Из них 12 утонули, а тела еще троих обнаружили в горах.

Также Фокус писал, что украинские пограничники пошли в контратаку после неудачного штурма ВС РФ в Бахмуте. В ГПСУ рассказали, что армия РФ под прикрытием артиллерии попыталась захватить одну из передовых позиций ВСУ, однако их штурм провалился. В результате чего 9 оккупантов было уничтожено.