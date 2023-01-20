Ніхто не вкрав: у руїнах будинку в Дніпрі знайшли велику суму готівкою, — мер

Міський голова Борис Філатов констатував, що український народ "перемогти не можна", оскільки ніхто не привласнив гроші з місця події. Зараз влада шукає власника готівки.

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На місці зруйнованого російською ракетою 14 січня будинку в Дніпрі знайдено велику суму грошей готівкою — ніхто з городян її не привласнив і зараз місцева влада шукає власника. Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 20 січня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Міський голова у своєму пості наголосив, що знайдена у руїнах будинку сума "дуже велика".

"Ніхто не сховав її, не привласнив... Цей народ перемогти не можна", — написав Філатов.

Мер Дніпра уточнив, що зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції. Влада вирішила знайти власника — готівку отримає той, хто звернеться до правоохоронців і скаже валюту, суму та у що її було упаковано.

"Сума, валюта, упаковка не розголошуються (хоча, звичайно, мені, наприклад, всі подробиці відомі)", — додав Філатов.

Також відомо, що місцева влада 19 січня провела зустріч із мешканцями зруйнованого будинку. За її підсумками, Філатов написав, що найближчим часом стане зрозуміло, які квартири придатні для проживання, а які підлягають демонтажу — останніх, за словами мера, "не менше сотні". Крім цього, міська адміністрація виплачуватиме матеріальну допомогу постраждалим, анулює борги по комуналці, сплатить поховання, оформлення документів, лікування та іншу допомогу.

Нагадаємо, 15 січня Філатов припустив, що Збройні сили РФ під час ракетного удару намагалися потрапити до Наддніпрянської ТЕС, проте промахнулися і потрапили до житлового будинку. В результаті, за останніми даними, загинули 46 людей.

Також ми писали про те, як Служба безпеки України розкрила агентурну мережу РФ, яка коригувала удари супротивника по об'єктах Дніпра. Наразі слідство перевіряє колаборантів щодо причетності до ракетної атаки по житловому будинку в місті 14 січня.