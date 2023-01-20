Никто не украл: в развалинах дома в Днепре нашли крупную сумму наличными, — мэр

Градоначальник Борис Филатов констатировал, что украинский народ "победить нельзя", так как никто не присвоил деньги с места происшествия. Сейчас власти ищут владельца наличных.

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На месте разрушенного российской ракетой 14 января дома в Днепре найдена крупная сумма денег наличными — никто из горожан ее не присвоил и сейчас местные власти ищут владельца. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 20 января, сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Городской голова в своем посте подчеркнул, что найденная в развалинах дома сумма "очень большая".

"Никто не спрятал ее, не присвоил… Этот народ победить нельзя", — написал Филатов.

Мэр Днепра уточнил, что сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Власти решили найти владельца — наличные получит тот, кто обратится к правоохранителям и скажет валюту, сумму и во что она была упакована.

"Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, естественно, мне, например, все подробности известны)", — добавил Филатов.

Также известно, что местные власти 19 января провели встречу с жителями разрушенного дома. По ее итогам Филатов написал, что в ближайшее время станет понятно, какие квартиры пригодны для проживание, а какие подлежат демонтажу — последних, по словам мэра, "не меньше сотни". Помимо этого городская администрация будет выплачивать материальную помощь пострадавшим, аннулирует долги по коммуналке, оплатит захоронение, оформление документов, лечение и другую помощь.

Напомним, 15 января Филатов допустил, что Вооруженные силы РФ во время ракетного удара пытались попасть в Приднепровскую ТЭС, однако промахнулись и попали в жилой дом. В результате, по последним данным, погибли 46 человек.

Также мы писали о том, как Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть РФ, которая корректировала удары противника по объектам Днепра. Сейчас следствие проверяет коллаборантов на предмет причастности к ракетной атаке по жилому дому в городе 14 января.