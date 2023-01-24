"Подавалося по 19 годин на добу": у ДТЕК розповіли про обмеження світла в Києві (інфорграфіка)

У ДПЕК зазначили, що у робочі дні стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, а у вихідні – 4 години 29 хвилин.

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Минулого тижня електроенергію у Києві відключали рівномірно. Так, світло було у киян у середньому по 19 годин на добу. Про це заявили в прес-службі ДПЕК у Telegram.

Повідомляється, що відключення електроенергії у будинках столиці відбувалися рівномірно у всіх трьох групах із різницею в тривалості відключення до 4%. Також, поступово світло відключалося і всередині самих груп.

Крім того, у ДТЕК зазначили, що у робочі дні стабілізаційні відключення світла у Києві тривали в середньому 5 годин 23 хвилини, а у вихідні – 4 години 29 хвилин.

"Будь ласка, пам'ятайте, що через значні руйнування енергетичної інфраструктури України ситуація залишається складною", — сказано в повідомленні.

[ + – ] У ДТЕК розповіли про обмеження світла в Києві

Також на сторінці ДПЕК у Facebook написали, що на 24 січня НЕК "Укренерго" надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 981 МВт на день та 642 МВт на ніч.

"У пікові години навантаження за поточної температури повітря це 65% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що в Одесі чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за генератор. Звинувачення у продажу електроенергії пов'язане з тим, що одесит фактично використав свій копіцентр як коворкінґ.

Ще нагадаємо, що у НКРЕКУ написали 2500 скарг через порушення графіків. На своєму засіданні 24 січня комісія розгляне результати перевірок наступних семи обленерго та винесе рішення про накладення штрафних санкцій.