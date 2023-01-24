"Подавался по 19 часов в сутки": в ДТЭК рассказали об ограничениях света в Киеве (инфорграфика)

В ДТЭК отметили, что в рабочие дни стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, а по выходным – 4 часа 29 минут.

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На прошлой неделе электроэнергию в Киеве отключали равномерно. Так, свет был у киевлян в среднем по 19 часов в сутки. Об этом заявили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

Сообщается, что отключения электроэнергии в домах столицы происходили равномерно во всех трех группах с разницей в продолжительности отключения до 4%. Также, равномерно свет отключался и внутри самих групп.

Крмое того, в ДТЭК отметили, что в рабочие дни стабилизационные отключения света в Киеве продолжались в среднем 5 часов 23 минуты, а по выходным – 4 часа 29 минут.

"Пожалуйста, помните, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры Украины ситуация остается сложной", — сказано в сообщении.

[ + – ] Отключения в Киеве

Также на странице ДТЭК в Facebook написали, что на 24 января НЭК "Укрэнерго" предоставил ограничение потребления для Киева в среднем на уровне 981 МВт в день и 642 МВт на ночь.

"В пиковые часы погрузки при текущей температуре воздуха это 65% от потребности электроэнергии города включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в Одессе мужчину оштрафовали на 17 тысяч грн за генератор. Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга.

Еще напомним, что в НКРЭКУ написали 2500 жалоб из-за нарушений графиков. На своем заседании 24 января, комиссия рассмотрит результаты проверок следующих семи облэнерго и вынесет решения о наложении штрафных санкций.