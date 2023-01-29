Повалені дерева та казкові пейзажі: на що снігопад перетворив Одесу (фото)

У місті у зв'язку із снігопадом комунальні служби перевели на посилений режим роботи.

Related video

Сильний снігопад у ніч на 29 січня залишив після себе в Одесі великі кучугури, ожеледицю, обірвані дроти та повалені дерева. Про це повідомляють у міській раді.

Сніг йшов у місті й області всю ніч. На ранок тротуари, трамвайні колії та автомобільні дороги в місті були посипані снігом і перетворилися на слизьку ковзанку.

[ + – ] Снігопад в Одесі завадив вийти на маршрути деяким трамваям

У зв'язку з цим усі комунальні служби міста перевели на посилений режим роботи. Дороги посипають реагентами та піщано-соляною сумішшю.

[ + – ] Комунальники намагаються зробити тротуари безпечними для людей

Телеграм-канали пишуть про те, що в місті досі на вулицях залишаються обірвані дроти електромереж.

Крім того, сильний вітер і сніг повалили у місті дерева. Одне з них впало на теплотрасу. А друге 29 січня о 06:00 — на одну з п'ятиповерхівок.

[ + – ] В Одесі снігопад перетворив знайомі містянам пейзажі на казкові локації

В Одесі обмежено рух транспорту.

[ + – ] Техніка розчищає в Одесі засніжені дороги

Складна ситуація в області. Міжнародна траса Одеса-Рені досі закрита для вантажівок та автобусів. Із 07:00 її відкрили для легкових авто.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували в Україні сильне похолодання. Активні циклони з півдня та заходу спровокували в нашій країні похолодання та снігові опади.

Фокус також писав про те, що в Красноярську сильні морози вивели з ладу комунальну техніку. Через аномальні морози зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю. За інформацією місцевих журналістів, місцями на вулиці було до -40 градусів за Цельсієм.