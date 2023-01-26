Зима показує характер: в Україні похолодає до -13 градусів

Наприкінці тижня Україну відвідають активні циклони з півдня та заходу, у східних областях буде набагато прохолодніше. У Києві й області очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг.

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В Україні погода 27 січня буде хмарною з проясненнями і без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр у Facebook.

Невеликі опади прогнозують уночі в Карпатах і більшості північних областей. У Хмельницькій та Вінницькій областях очікується невеликий сніг. Вдень невеликі опади в Одеській області.

У Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, на півночі України — південно-східний 3-8 м/с.

[ + – ] У Хмельницькій і Вінницькій областях очікується невеликий сніг

Вночі температура повітря опуститься від 2 до 7 градусів морозу. У східних областях буде набагато прохолодніше — від 8 до 13 градусів нижче за нуль. Вдень в Україні буде від -3 до +2 градусів, на Закарпатті та в Криму повітря прогріється від 4 до 9 градусів тепла, зазначили синоптики.

У Києві й області 27 січня хмарно, місцями невеликий сніг, вітер південно-східний 3-8 м/сек. Температура в області вночі 2-7 градусів морозу, вдень від -3 до +2, у Києві вночі 2-4 градуси морозу, а вдень — близько 0, повідомив "Укргідрометцентр".

За даними сайту Gismeteo, у найближчі три дні в Україні буде морозна погода. Вночі стовпчик термометра подекуди опуститься до -9 градусів.

[ + – ] В Україні 3 дні буде морозна погода

Погода 27 січня в Україні — прогноз Станіслава Щедріна

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, наприкінці тижня в Україну зайде низка активних циклонів із півдня та заходу.

"У період 27 січня, 3 лютого, по всій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі кучугури на дорогах, ожеледиця, налипання мокрого снігу, поривчастий вітер. На півдні дощі з переходом у мокрий сніг. Утім, сніговий покрив довго не затримається", — написав він у Facebook.

[ + – ] Найближчої ночі зима проявить характер — очікується до 8 градусів морозу

Погода 27 січня в Україні — прогноз від Наталії Діденко

Синоптикин Наталія Діденко у своєму прогнозі попередила, що найближчої ночі зима проявить характер — очікується від 3 до 8 градусів морозу, а на сході України — до -12 градусів.

Вдень 27 січня стовпчики термометрів у більшості областей піднімуться до +4 градусів, у Криму до +9 градусів.

"Підмерзла поверхня буде штовхатися, робити підніжку. Не беріть взуття зі слизькою підошвою, падати не варто, горобці та ворони сміятимуться над вашими червоними підошвами, краще нормальні зимові черевики. Опади в п'ятницю серйозні малоймовірні, хіба що на заході та півночі України часом невеликий сніг", — зазначила Діденко.

У Києві 27 січня очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Найближчої ночі у столиці очікується від -3 до -5 градусів, вдень у п'ятницю 0-2 градуси тепла.

Нагадаємо, що 26 січня в Україні була мінлива погода — день був відносно теплим, але до ночі стало холодніше. У Києві вдень температура повітря сягала +1 градуса.

Фокус раніше писав, що січень побив температурні рекорди у Європі. У Варшаві 1 січня повітря прогрілося до рекордних +19, а в іспанському Більбао на термометрах фіксували понад 25°C.