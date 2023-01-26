Зима показывает характер: в Украине похолодает до -13 градусов

В конце недели Украину посетят активные циклоны с юга и запада, в восточных областях будет гораздо прохладнее. В Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

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В Украине погода 27 января будет облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

Небольшие осадки прогнозируют ночью в Карпатах и большинстве северных областей. В Хмельницкой и Винницкой областях ожидается небольшой снег. Днем небольшие осадки в Одесской области.

В Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, на севере Украины — юго-восточный 3-8 м/с.

[ + – ] Хмельницкой и Винницкой областях ожидается небольшой снег

Ночью температура воздуха опустится от 2 до 7 градусов мороза. В восточных областях будет гораздо прохладнее – от 8 до 13 градусов ниже нуля. Днем в Украине будет от -3 до +2 градусов, в Закарпатье и в Крыму воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла, отметили синоптики.

В Киеве и области 27 января облачно, местами небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура по области ночью 2-7 градусов мороза, днем от -3 до +2, в Киеве ночью 2-4 градусов мороза, а днем — около 0, сообщил "Укргидрометцентр".

По данным сайта Gismeteo, в ближайшие три дня в Украине будет морозная погода. Ночью столбик термометра местами опустится до -9 градусов.

[ + – ] В Украине 3 дня будет морозная погода

Погода 27 января в Украине — прогноз Станислава Щедрина

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, в конце недели в Украину зайдет ряд активных циклонов с юга и запада.

"В период 27 января, 3 февраля, по всей стране пройдут сильные снегопады, метели, возможны сугробы на дорогах, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер. На юге дожди с переходом в мокрый снег. Впрочем, снежный покров на долго не задержится", — написал он в Facebook.

[ + – ] В ближайшую ночь зима проявит характер — ожидается до 8 градусов мороза

Погода 27 января в Украине – прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе предупредила, что в ближайшую ночь зима проявит характер — ожидается от 3 до 8 градусов мороза, а на востоке Украины — до -12 градусов.

Днем 27 января столбики термометров в большинстве областей поднимутся до +4 градусов, в Крыму до +9 градусов.

"Подмерзшая поверхность будет толкаться, делать подножку. Не берите обувь со скользкой подошвой, падать не стоит, воробьи и вороны будут смеяться над вашими красными подошвами, лучше нормальные зимние ботинки. Осадки в пятницу серьезные маловероятны, разве что на западе и севере Украины временами ожидается небольшой снег", — отметила Диденко.

В Киеве 27 января ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. В ближайшую ночь в столице ожидается от -3 до -5 градусов, днем в пятницу 0-2 градуса тепла.

Напомним, что 26 января в Украине была переменчивая погода — день был относительно теплым, но к ночи стало холоднее. В Киеве днем температура воздуха доходила до +1 градуса.

Фокус ранее писал, что январь побил температурные рекорды в Европе. В Варшаве 1 января воздух прогрелся до рекордных +19, а в испанском Бильбао на термометрах фиксировали более 25°C.