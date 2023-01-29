Поваленные деревья и сказочные пейзажи: во что снегопад превратил Одессу (фото)

В городе в связи со снегопадом коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

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Сильный снегопад в ночь на 29 января оставил после себя в Одессе большие сугробы, гололедицу, оборванные провода и поваленные деревья. Об этом сообщают в городском совете.

Снег шел в городе и области всю ночь. На утро тротуары, трамвайные пути и автомобильные дороги в городе были усыпаны снегом и превратились в скользкий каток.

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В связи с этим все коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Дороги посыпают реагентами и песчано-солевой смесью.

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Телеграм-каналы пишут о том, что в городе до сих пор на улицах остаются оборванные провода электросетей.

Кроме того, сильный ветер и снег повалили в городе деревья. Одно из них упало на теплотрассу. А второе 29 января в 6:00 — на одну их пятиэтажек.

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В Одессе ограничено движение транспорта.

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Сложная ситуация в области. Международная трасса Одесса-Рени до сих пор закрыта для грузовиков и автобусов. С 07:00 ее открыли для легковых авто.

Напомним, синоптики спрогнозировали в Украине сильное похолодание. Активные циклоны с юга и запада спровоцировали в нашей стране похолодание и снежные осадки.

Фокус также писал о том, что в Красноярске сильные морозы вывели из строя коммунальную технику. Из-за аномальных морозов сломалась часть техники, которая обрабатывает дороги песком и солью. По информации местных журналистов, местами на улице было до -40 градусов по Цельсию.