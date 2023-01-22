Россия замерзает: в Красноярске сильные морозы вывели из строя коммунальную технику (фото)

Из-за аномальных морозов сломалась часть техники, которая обрабатывает дороги песком и солью. По информации местных журналистов, местами на улице было до -40 градусов по Цельсию.

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В российском городе Красноярск, который находится на расстоянии в более, чем 4200 км от Москвы на восток, было зафиксировано значительно снижение как ночной, так и дневной температуры воздуха. Из-за этого отказала гидравлика у машин, которые обрабатывали дороги песком и солью. Поэтому властям города, согласно сообщению, пришлось снять с рейса почти половину машин.

[ + – ] По информации местных журналистов, ночью температура на улице достигла — 35 градусов по Цельсию, а местами было зафиксировано -40 мороза Фото: Telegram

Пока российские пропагандисты заявляют о том, что Европа якобы замерзает этой зимой, значительное снижение температуры, иногда до -50 градусов, зафиксировано в разных регионах России. Не стал исключением и город Красноярск, в котором 21 января температура опустила опустилась до -35 градусов Цельсия, а местами и до -40 и даже ниже, как пишут местные СМИ.

[ + – ] ока российские пропагандисты заявляют о том, что Европа якобы замерзает этой зимой, значительное снижение температуры, иногда до -50 градусов, зафиксировано в разных регионах России. Не стал исключением и город Красноярск, в котором 21 января температура опустила опустилась до -35 градусов Цельсия, а местами и до -40 и даже ниже, как пишут местные СМИ Фото: Telegram

А в ночь на 21 января именно из-за температуры в -35 градусов властям Красноярска пришлось снять с маршрута более половины дорожной техники, которая занималась обработкой дорог песком и солью. Дело в том, что техника замерзла и у нее отказала гидравлика. Если ночью на маршрут выехали 122 машины, то уже днем, 21 января в рейс отправились только 56 машин. Вся неисправная техника была отправлена на ремонт.

[ + – ] А в ночь на 21 января именно из-за температуры в -35 градусов властям Красноярска пришлось снять с маршрута более половины дорожной техники, которая занималась обработкой дорог песком и солью Фото: Telegram

Как уже писал Фокус, в начале января этого года жители российского города Якутск остались без тепла при температуре воздуха в — 42 градуса Цельсия. По словам местных жителей, целый микрорайон с несколькими тысячами горожан замерз за считанные часы.

Фокус уже писал о том, что в декабре прошлого года 12-летнему школьнику в городе Канск Красноярского края, Россия, пришла повестка с требованием явиться в военкомат.

Также Фокус писал о том, что в конце октября прошлого года, в России объявили в розыск сына красноярского губернатора, его обвиняют в отмывании денег в США.