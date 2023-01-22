Росія замерзає: у Красноярську сильні морози вивели з ладу комунальну техніку (фото)

Через аномальні морози зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю. За інформацією місцевих журналістів, місцями на вулиці було до -40 градусів за Цельсієм.

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У російському місті Красноярськ, що знаходиться на відстані більш ніж 4200 км від Москви на схід, було зафіксовано значне зниження як нічної, так і денної температури повітря. Через це відмовила гідравліка у машин, які обробляли дороги піском та сіллю. Тому владі міста, згідно з повідомленням, довелося зняти з рейсу майже половину машин.

[ + – ] За інформацією місцевих журналістів, уночі температура на вулиці досягла -35 градусів за Цельсієм, а місцями було зафіксовано -40 морозу. Фото: Telegram

Поки російські пропагандисти заявляють про те, що Європа нібито замерзає цієї зими, значне зниження температури, іноді до -50, градусів зафіксовано в різних регіонах Росії. Не стало винятком і місто Красноярськ, де 21 січня температура опустилася до -35 градусів за Цельсієм, а місцями до -40, і навіть нижче, як пишуть місцеві ЗМІ.

[ + – ] Російські пропагандисти заявляють про те, що Європа нібито замерзає цієї зими, значне зниження температури, іноді до -50 градусів, зафіксовано в різних регіонах Росії. Не стало винятком і місто Красноярськ, де 21 січня температура опустила опустилася до -35 градусів за Цельсієм, а місцями до -40, і навіть нижче, як пишуть місцеві ЗМІ. Фото: Telegram

А в ніч на 21 січня саме через температуру -35 градусів владі Красноярська довелося зняти з маршруту більше половини дорожньої техніки, яка займалася обробкою доріг піском і сіллю. Справа в тому, що техніка стала і у неї відмовила гідравліка. Якщо вночі на маршрут виїхали 122 машини, то вже вдень, 21 січня, в рейс вирушили лише 56 машин. Усю несправну техніку було відправлено на ремонт.

[ + – ] А в ніч на 21 січня саме через температуру -35 градусів владі Красноярська довелося зняти з маршруту більше половини дорожньої техніки, яка займалася обробкою доріг піском і сіллю. Фото: Telegram

Як уже писав Фокус, на початку січня цього року жителі російського міста Якутськ залишилися без тепла при температурі повітря - 42 градуси за Цельсієм. За словами місцевих жителів, цілий мікрорайон із кількома тисячами городян замерз за лічені години.

Фокус вже писав про те, що в грудні минулого року 12-річному школяру в місті Канськ Красноярського краю, Росія, прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату.

Також Фокус писав про те, що наприкінці жовтня минулого року, у Росії оголосили в розшук сина красноярського губернатора, його звинувачують у відмиванні грошей в США.