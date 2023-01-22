Росія замерзає: у Красноярську сильні морози вивели з ладу комунальну техніку (фото)
Через аномальні морози зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю. За інформацією місцевих журналістів, місцями на вулиці було до -40 градусів за Цельсієм.
У російському місті Красноярськ, що знаходиться на відстані більш ніж 4200 км від Москви на схід, було зафіксовано значне зниження як нічної, так і денної температури повітря. Через це відмовила гідравліка у машин, які обробляли дороги піском та сіллю. Тому владі міста, згідно з повідомленням, довелося зняти з рейсу майже половину машин.
Поки російські пропагандисти заявляють про те, що Європа нібито замерзає цієї зими, значне зниження температури, іноді до -50, градусів зафіксовано в різних регіонах Росії. Не стало винятком і місто Красноярськ, де 21 січня температура опустилася до -35 градусів за Цельсієм, а місцями до -40, і навіть нижче, як пишуть місцеві ЗМІ.
А в ніч на 21 січня саме через температуру -35 градусів владі Красноярська довелося зняти з маршруту більше половини дорожньої техніки, яка займалася обробкою доріг піском і сіллю. Справа в тому, що техніка стала і у неї відмовила гідравліка. Якщо вночі на маршрут виїхали 122 машини, то вже вдень, 21 січня, в рейс вирушили лише 56 машин. Усю несправну техніку було відправлено на ремонт.
Як уже писав Фокус, на початку січня цього року жителі російського міста Якутськ залишилися без тепла при температурі повітря - 42 градуси за Цельсієм. За словами місцевих жителів, цілий мікрорайон із кількома тисячами городян замерз за лічені години.
Фокус вже писав про те, що в грудні минулого року 12-річному школяру в місті Канськ Красноярського краю, Росія, прийшла повістка з вимогою з'явитися до військкомату.
Також Фокус писав про те, що наприкінці жовтня минулого року, у Росії оголосили в розшук сина красноярського губернатора, його звинувачують у відмиванні грошей в США.