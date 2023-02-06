"Za правду, Zа наших": в Ірпені ліцей отримав листа з погрозами (фото)

Автори послання погрожували влаштувати "бомбезний ранок" у навчальному закладі, використовуючи у повідомленнях символіку російських військ.

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Адміністрація ліцею №2 в Ірпені Київської області отримала повідомлення з погрозами. У ньому йшлося, що в навчальному закладі "буде багато жертв". Також у листі використовується символіка російських військ. Про це у понеділок, 6 лютого, пишуть місцеві телеграм-канали.

У публікаціях йдеться, що сьогодні вранці адміністрація отримала листи з таким текстом: "Буде багато жертв. Чекайте на нас завтра. Завтра ранок буде бомбезним. Za правду, За наших. Ми проти наZистов". Керівництво навчального закладу одразу ж викликало поліцію і рятувальників, дітей евакуювали з приміщення. Також було вирішено, що учні 1 та 2 класів продовжать навчання на території іншої школи, а учні старших класів займатимуться у дистанційному режимі.

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У поліції підтвердили цю інформацію та повідомили, що в ліцеї правоохоронці, кінологи та вибухотехніки провели перевірку, внаслідок якої жодних підозрілих осіб і небезпечних предметів виявлено не було.

Нагадаємо, в січні в Росії розігрався скандал через повідомлення про те, що в Москві нібито озброєний автоматом і гранатами солдат втік з однієї з військових частин. За даними ЗМІ, невідомий протягом доби обдзвонював відділки поліції в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Москві. Він представлявся 33-річним військовим і стверджував, що дезертував із частини.

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