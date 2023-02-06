"Za правду, Zа наших": в Ирпене лицей получил письмо с угрозами (фото)

Авторы послания угрожали устроить "бомбическое утро" в учебном заведении, используя в сообщениях символику российских войск.

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Администрация лицея №2 в Ирпене Киевской области получила сообщение с угрозами. В нем говорилось, что в учебном заведении "будет много жертв". Также в письме используется символика российских войск. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишут местные телеграм-каналы.

В публикациях говорится, что сегодня утром администрация получила письма с таким текстом: "Будет много жертв. Ждите нас завтра. Завтра утро будет бомбезным. Za правду, Zа наших. Мы против наZистов". Руководство учебного заведения сразу же вызвала полицию и спасателей, детей эвакуировали из помещения. Также было решено, что ученики 1 и 2 классов продолжат обучение на территории другой школы, а учащиеся старших классов будут заниматься в дистанционном режиме.

[ + – ] Лицей в Ирпене получил угрозы от российских оккупантов [ + – ] Лицей в Ирпене получил угрозы от российских оккупантов

В полиции подтвердили эту информацию и сообщили, что в лицее правоохранители, кинологи и взрывотехники провели проверку, в результате которой никаких подозрительных лиц и опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, в январе в России разыгрался скандал из-за сообщения о том, что в Москве якобы вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из одной из воинских частей. По данным СМИ, неизвестный в течение суток обзванивал отделы полиции в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Он представлялся 33-летним военным и утверждал, что дезертировал из части.

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