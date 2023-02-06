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Украина Российско-украинская война

"Za правду, Zа наших": в Ирпене лицей получил письмо с угрозами (фото)

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Фото: Скриншот | Полиция проверила лицей в Ирпене из-за угрозы теракта

Авторы послания угрожали устроить "бомбическое утро" в учебном заведении, используя в сообщениях символику российских войск.

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Администрация лицея №2 в Ирпене Киевской области получила сообщение с угрозами. В нем говорилось, что в учебном заведении "будет много жертв". Также в письме используется символика российских войск. Об этом в понедельник, 6 февраля, пишут местные телеграм-каналы.

В публикациях говорится, что сегодня утром администрация получила письма с таким текстом: "Будет много жертв. Ждите нас завтра. Завтра утро будет бомбезным. Za правду, Zа наших. Мы против наZистов". Руководство учебного заведения сразу же вызвала полицию и спасателей, детей эвакуировали из помещения. Также было решено, что ученики 1 и 2 классов продолжат обучение на территории другой школы, а учащиеся старших классов будут заниматься в дистанционном режиме.

Угрозы лицей Ирпень пропаганда взрывчатка минирование Fullscreen
Лицей в Ирпене получил угрозы от российских оккупантов
Угрозы лицей Ирпень пропаганда взрывчатка минирование Fullscreen
Лицей в Ирпене получил угрозы от российских оккупантов

В полиции подтвердили эту информацию и сообщили, что в лицее правоохранители, кинологи и взрывотехники провели проверку, в результате которой никаких подозрительных лиц и опасных предметов обнаружено не было.

ирпень лицей, лицей ирпень Fullscreen
ирпень лицей, лицей ирпень Fullscreen
ирпень лицей, лицей ирпень Fullscreen
ирпень лицей, лицей ирпень Fullscreen
ирпень лицей, лицей ирпень Fullscreen
ирпень лицей, лицей ирпень
ирпень лицей, лицей ирпень
ирпень лицей, лицей ирпень
ирпень лицей, лицей ирпень
ирпень лицей, лицей ирпень

Напомним, в январе в России разыгрался скандал из-за сообщения о том, что в Москве якобы вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из одной из воинских частей. По данным СМИ, неизвестный в течение суток обзванивал отделы полиции в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Он представлялся 33-летним военным и утверждал, что дезертировал из части.

Также мы писали о том, как 1 млн украинцев помогают Киберполиции бороться с пропагандой РФ в Интернете.