Виручає сонячна погода: "Укренерго" обіцяє не вимикати світло у трьох областях

Тимчасові відключення стосуватимуться регіонів, де є проблеми з мережами та підстанціями — це Одеська, Київська та Житомирська області. Українців закликають заощаджувати електроенергію з 17:00 до 22:00.

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Вдень у більшості регіонів України подача електроенергії не обмежується. Про це написав у Telegram голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Енергетики застосовують тимчасові відключення лише у регіонах, де є проблеми з мережами та підстанціями. Це стосується Одеси та частково Одеської області, Києва та частково Київської області, а також Житомирської області.

"Сьогодні трохи сонячна погода, працюють сонячні електростанції. Як наслідок, вдень практично немає дефіциту генерації", — зазначив політик.

Енергетична система України, за його даними, працює в онлайн-режимі і кожної секунди попит повинен дорівнювати пропозиції.

"Вдень, коли працюють сонячні електростанції, немає дефіциту, а в години вечірнього пікового споживання знову дефіцит", — пояснив нардеп.

Українці мають економно та відповідально споживати електроенергію з 17:00 до 22:00, наголосив голова комітету.

У яких областях України не відключатимуть світло?

Держкомпанія Укренерго заявила про продовження планових відключень світла у всіх областях через дефіцит електроенергії в системі. Винятками будуть Харківська, Херсонська та Хмельницька області. У цих регіонах 9 лютого продовжуються виміри фактичного споживання.

"Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак і нальотів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії. Наявний обсяг електроенергії, що виробляється, все ще недостатній для покриття споживання в повному обсязі", — зазначили фахівці.

За даними оператора, понад 10 ГВт встановлених потужностей недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворожої армії. Йдеться про найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, а також Запорізьку, Луганську, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС.

В Одесі та Одеському районі ситуація покращується і туди подають великі обсяги електроенергії, додала компанія.

Енергопостачальник "ДТЕК" обіцяє 10 лютого на добу скасувати обмеження щодо подачі електропостачання в Київській області. Цього дня проводитимуться виміри потужності споживання електроенергії.

Обмеження діятимуть у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів.

Нагадаємо, що українці зможуть укладати договори на роздрібному ринку електроенергії та змінювати постачальника послуг. За даними Нацкомісії з регулювання енергоринку та комунальних послуг, зміни запрацюють із 1 липня 2023 року.

З 8 лютого в Україні змінили ліміти споживання електроенергії — у кожному регіоні в один із днів протягом найближчих 2 тижнів не відключатимуть світло.