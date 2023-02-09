Корпорація на Дніпропетровщині фінансувала "фонд" Пушиліна, – СБУ (фото)

За словами правоохоронців, компанія перерахувала до "бюджету" так званої "ДНР" понад 4 мільйони гривень.

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На Дніпропетровщині Служба безпеки України заблокувала міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка займалася фінансуванням "фонду" ватажка донецьких терористів Дениса Пушиліна на підтримку окупантів, а також сплачувала "податки" так званої "ДНР". Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Корпорації належали активи на території, окупованій росіянами. За даними СБУ, компанія перерахувала до "бюджету ДНР" понад 4 мільйони гривень "податків".

Крім того, фірму було викрито у перерахуванні коштів у "фонд" терориста Дениса Пушиліна, який займається фінансуванням російських окупантів.

[ + – ] СБУ провела обшуки у складських та офісних приміщеннях

Компанія була заснована на початку двохтисячних років у Донецькій області та займалася дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торгові мережі в Україні. 2014 року власники вирішили перевести частину активів на підконтрольну Україні територію Донецької області, а 2022 року – до Дніпропетровської області.

В результаті обшуків складів та офісів співробітники СБУ виявили:

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи;

комп'ютерну техніку із доказами злочину.

[ + – ] Корпорація сплачувала "податки до бюджету ДНР"

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Топменеджерам корпорації можуть повідомити про підозру.

Нагадаємо, раніше новини Укрнет повідомляли, що 8 лютого пресслужба СБУ повідомила про завершення службової перевірки щодо колишнього глави відомства Івана Баканова. Результати цього розслідування спецслужба засекретила.

Фокус також писав про те, що 8 лютого в СБУ відзвітували про затримання коригувальника ворожого вогню у Харкові. Внаслідок його діяльності загинули мирні жителі та було зруйновано громадянську інфраструктуру.

Ще ми писали про те, що 7 лютого головою Служби безпеки України було призначено Василя Малюка. До цього Малюк керував спецслужбою як виконувач обов'язків.