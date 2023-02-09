Корпорация в Днепропетровской области финансировала "фонд" Пушилина, – СБУ (фото)

По словам правоохранителей, компания перечислила в "бюджет" так называемой "ДНР" более 4 миллионов гривен.

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В Днепропетровской области Служба безопасности Украины заблокировала межрегиональную продовольственную корпорацию, которая занималась финансированием "фонда" главаря донецких террористов Дениса Пушилина в поддержку оккупантов, а также платила "налоги" так называемой "ДНР". Об том сообщает пресс-служба СБУ.

Корпорации принадлежали активы на территории оккупированной россиянами Донецкой области. Согласно данным СБУ, компания перечислила в "бюджет ДНР" более 4 миллионов гривен "налогов".

Кроме того, фирма была уличена в перечислении средств в "фонд" террориста Дениса Пушилина, который занимается финансированием российских оккупантов.

[ + – ] СБУ провела обыски в складских и офисных помещениях

Компания была основана в начале двухтысячных годов в Донецкой области и занималась дистрибуцией оптовых партий продовольственных товаров через торговые сети в Украине. В 2014 году владельцы решили перевести часть активов на подконтрольную Украине территорию Донецкой области, а в 2022 году – в Днепропетровскую область.

В результате обысков складов и офисов сотрудники СБУ выявили:

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи;

компьютерную технику с доказательствами преступления.

[ + – ] Корпорация платила "налоги в бюджет ДНР"

Служба безопасности начала уголовное производство по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Топ-менеджерам корпорации могут сообщить о подозрении.

Напомним, что 8 февраля пресс-служба СБУ сообщила о завершении служебной проверки в отношении бывшего главы ведомства Ивана Баканова. Результаты данного расследования спецслужба засекретила.

Фокус также писал о том, что 8 февраля в СБУ отчитались о задержании корректировщика вражеского огня по Харькову. В результате его деятельности погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура.

Еще мы писали о том, что 7 февраля главой Службы безопасности Украины был назначен Василий Малюк. До этого Малюк руководил спецслужбой в качестве исполняющего обязанности.