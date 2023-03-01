Енергосистема працює 18 днів без дефіциту. Оптимістичний прогноз від Укренерго

Потреби України повністю покриваються потужностями власних електростанцій уже 18 днів, однак у прифронтових регіонах ще зберігається складна ситуація.

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За інформацією пресслужби Укренерго, станом на 11.00 1 березня дефіцит потужності відсутній і найближчим часом не прогнозується. Споживання знаходиться на рівні робочого дня. При цьому потреби України повністю покриваються виробничими потужностями власних електростанцій та незначним обсягом імпорту з Європи.

За даними Генеральної прокуратури, за 4,5 місяці по енергетичній інфраструктурі потрапило 255 ракет і дронів. З них 214 – на об'єктах високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

[ + – ] Українські енергетики за кілька місяців змогли поновити функціональність енергосистеми Фото: Getty Images

Ключовою причиною відсутності дефіциту потужностей зараз в Укренерго назвали високий професіоналізм українських енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми.

Нині в Україні працюють усі види електростанцій. Відновлено роботу ще однієї електростанції, що дозволило збільшити доступну потужність в енергосистемі та її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, що мають багато ресурсів через повінь, а також продовжує зростати сезонна генерація з відновлюваних джерел енергії.

Обмеження та ремонтні роботи в енергосистемі України

В "Укренерго" підкреслили постійне продовження ремонтних робіт на всіх об'єктах енергосистеми, які раніше отримали пошкодження від ракетних атак з боку РФ.

Мережевих обмежень у енергетиці "Укренерго", які спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях, наразі немає. У зв'язку з цим ліміти споживання не запроваджувалися. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

На Одещині проводяться всі необхідні заходи для підвищення надійності енергопостачання Одеси та району.

Ситуація у прифронтових областях залишається складною. Внаслідок обстрілів з боку країни-агресора є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях. Відновлювальні роботи проводяться за умов безпечної ситуації для ремонтних бригад.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про успіхи енергетиків за рік війни із РФ. Співробітники компанії ДТЕК відновили електропостачання у понад 7 млн абонентів.

Також голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, як українським енергетикам вдалося подолати величезний дефіцит енергії завдяки природним умовам.