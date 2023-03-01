Энергосистема 18 дней работает без дефицита. Оптимистичный прогноз от Укрэнерго

Потребности Украины полностью покрываются мощностями собственных электростанций уже 18 дней, однако в прифронтовых регионах еще сохраняется сложная ситуация.

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По информации пресс-службы Укрэнерго, по состоянию на 11:00 1 марта дефицит мощности отсутствует и на ближайшее время не прогнозируется. Потребление находится на уровне рабочего дня. При этом потребности Украины полностью покрываются производственными мощностями собственных электростанций и незначительным объемом импорта из Европы.

По данным Генеральной прокуратуры, за 4,5 месяца по энергетической инфраструктуре попали 255 ракет и дронов. Из них 214 – по объектам высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго".

[ + – ] Украинские энергетики за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы Фото: Getty Images

Ключевой причиной отсутствия дефицита мощностей на сейчас в Укрэнерго назвали высокий профессионализм украинских энергетиков, которые за несколько месяцев смогли восстановить функциональность энергосистемы.

Сейчас в Украине работают все виды электростанций. Возобновлена работа еще одной электростанции, что позволило увеличить доступную мощность в энергосистеме и ее операционную безопасность. Интенсивно работают гидроэлектростанции, имеющие много ресурсов из-за половодья, а также продолжает расти сезонная генерация из возобновляемых источников энергии.

Ограничения и ремонтные работы в энергосистеме Украины

В "Укрэнерго" подчеркнули постоянное продолжение ремонтных работ на всех объектах энергосистемы, ранее получивших повреждения от ракетных атак со стороны РФ.

Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях, пока нет. В связи с этим лимиты потребления не вводились. Однако, при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В Одесской области проводятся все необходимые мероприятия для повышения надежности энергоснабжения Одессы и района.

Ситуация в прифронтовых областях остается сложной. В результате обстрелов со стороны страны-агрессора есть повреждения в магистральных сетях на Днепропетровщине, а также в сетях операторов систем распределения в Донецкой и Херсонской областях. Восстановительные работы проводятся в условиях безопасной ситуации для ремонтных бригад.

Напомним, ранее Фокус писал об успехах энергетиков за год войны с РФ. Сотрудники компании ДТЭК восстановили электроснабжение у более чем 7 млн абонентов.

Также глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, как украинским энергетикам удалось преодолеть огромный дефицит энергии, благодаря природным условиям.