Український літак-гігант доставив в Австралію унікальний вантаж (фото)

Літак "Руслан", який носить титул найбільшого повітряного судна у світі, перевіз між континентами турбіну для газокомпресорної установки.

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Український літак "Руслан" перевіз унікальний вантаж: він доставив 67-тонну турбіну із США в Австралію. Про це повідомила авіакомпанія "Авіалінії Антонова" на своїй сторінці в Фейсбуці.

Турбіна прибула за допомогою українського літака до Авалону, звідки компанія Air Charter Service перевезла вантаж до Вінчелсі (місто в Австралії). Там її планують використати на газокомпресорній установці.

За інформацією української компанії, "Руслан" був єдиним літаком, який міг здійснити цей трансфер.

"Загальна вага вантажу склала 67 тонн, включно з додатковим обладнанням та сонячною турбіною вагою 35,5 тонни, завдовжки 11,33 метра та висотою 3,63 метра", — уточнили в пресслужбі "Авіаліній Антонова".

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Літак "Руслан": чим він примітний

"Руслан" чи Ан-124 — це важкий транспортний літак розробки ОКБ імені О. К. Антонова.

Ан-124 на момент побудови став найбільшим літаком у світі, позбавивши цього титулу американський Lockheed C-5 Galaxy.

У 1985 році на літаку Ан-124 "Руслан" було встановлено 21 рекорд світу, зокрема по вантажопідйомності (171 219 кг на висоту 10750 м), а 6 травня 1987 року світовий рекорд дальності перельоту замкнутим маршрутом (20 150, 92 км).

Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків та багатьох інших великогабаритних вантажів.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, як виглядатиме нова українська "Мрія". Нова версія літака АН-225 буде потужнішою за попередника, але ймовірно значно легшою, як зазначив генеральний конструктор ДП "Антонов". Міжнародні донори вже готові розпочати виділення коштів.

Восени 2022 Фокус писав про те, що розробка нового літака "Мрія" йде вже повним ходом. Добудова найбільшого у світі літака коштуватиме півмільярда євро.