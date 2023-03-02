Украинский самолет-гигант доставил в Австралию уникальный груз (фото)

Самолет "Руслан", который в свое время носит титул самого большого воздушного судна в мире, перевез между континентами турбину для газокомпрессорной установки.

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Украинский самолет "Руслан" перевез уникальный груз: он доставил 67-тонную турбину из США в Австралию. Об этом сообщила авиакомпания "Авиалинии Антонова" на своей странице в Фейсбуке.

Турбина прибыла с помощью украинского самолета в Авалон, откуда компания Air Charter Service перевезла груз в Винчелси (город в Австралии, ред.). Там ее планируют использовать на газокомпрессорной установке.

По информации украинской компании, "Руслан" был единственным самолетом, который мог совершить этот трансфер.

"Общий вес груза составил 67 тонн, включая дополнительное оборудование и солнечную турбину весом 35,5 тонны, длиной 11,33 метров и высотой 3,63 метра", — уточнили в пресс-службе "Авиалиний Антонова".

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Самолет "Руслан": чем он примечателен

"Руслан" или Ан-124 — это тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени О. К. Антонова.

Ан-124 на момент постройки стал самым большим самолетом в мире, лишив этого титула американский Lockheed C-5 Galaxy.

В 1985 году на самолете Ан-124 "Руслан" был установлен 21 рекорд мира, в том числе по грузоподъемности (171 219 кг на высоту 10750 м), а 6 мая 1987 года был установлен мировой рекорд дальности перелета по замкнутому маршруту (20 150,92 км).

Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов.

Напомним, в конце февраля стало известно, как будет выглядеть новая украинская "Мрия". Новая версия самолета АН-225 будет мощнее предшественника, но при этом значительно легче, как отметил генеральный конструктор ГП "Антонов". Международные доноры уже готовы начать выделение средств.

Осенью 2022 года Фокус писал о том, что разработка нового самолета "Мрия" идет уже полным ходом. Достройка самого большого в мире самолета обойдется в полмиллиарда евро.