В Україні зареєстрували два випадки небезпечного вірусного захворювання

Небезпечне захворювання передається повітряно-крапельним шляхом і на сьогодні ліків проти вірусу не існує.

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6 березня Міністерство охорони здоров'я України повідомило про два випадки зараження на кір в Україні та опублікувало пам'ятку на випадок контакту з інфікованим.

За інформацією МОЗ, захворіли двоє дітей з однієї родини. Одна дитина отримала першу дозу щеплення, друга не була вакцинована. Наразі дітям надають необхідну медичну допомогу, а тим, хто з ними контактував, провели ПЛР-дослідження для виявлення кору. Результати виявилися негативними.

Співробітники Міністерства закликають вакцинувати дітей двома дозами вакцини, а для малюків від 6 місяців, за наявності епідемічних показань, радять запровадити нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша.

[ + – ] Інструкція із захисту дитини від вірусу кору від МОЗ

Міністерство передає, що завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. За даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, отже щеплення допомогло зберегти 20,3 млн дитячих життів у всьому світі.

Що відомо про вірус кору

Інкубаційний період кору становить від 6 до 21 дня, після чого виявляються симптоми:

висока температура;

головний біль;

сухий кашель;

нежить;

запалення слизової очей (сльозотеча, страх темряви, гнійні виділення);

збільшення лімфовузлів;

блювання;

діарея.

На 4-5 день у хворого на кір з'являється червона висипка, яка починається зі шкіри голови та обличчя, а потім поширюється на все тіло.

Вірус кору швидко передається повітряно-крапельним шляхом і може жити в повітрі і на поверхнях до двох годин після того, як хворий залишив приміщення.

На сьогодні ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 40 мільйонів дітей наражаються на високу загрозу захворюванню на кір.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила кір "неминучою загрозою у всіх регіонах світу".

1 березня 2023 року у ВООЗ висловили побоювання щодо мутації пташиного грипу, який вирує останніми роками в Європі.