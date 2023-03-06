В Украине зарегистрировали два случая опасного вирусного заболевания

Опасное заболевание передается воздушно-капельным путем и на сегодняшний день лекарства против вируса не существует.

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6 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило о двух случаях заражения корью в Украине и опубликовало памятку на случай контакта с инфицированным.

По информации Минздрава, заболели двое детей из одной семьи. Один ребенок получил первую дозу прививки, второй не был вакцинирован. Сейчас детям оказывают необходимую медпомощь, а тем, кто с ними контактировал, провели ПЦР-исследования для выявления кори. Результаты оказались отрицательными.

Сотрудники Министерства призывают вакцинировать детей двумя дозами вакцины, а для малышей от 6 месяцев, при наличии эпидемических показаний, советуют ввести нулевую дозу вакцины, которая не засчитывается как первая.

[ + – ] Инструкция по защите ребенка от вируса кори от МОЗ

Министерство передает, что благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. По данным детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, следовательно, прививки помогли сохранить 20,3 млн детских жизней во всем мире.

Что известно о вирусе кори

Инкубационный период кори составляет от 6 до 21 дня, после чего проявляются симптомы:

высокая температура;

головная боль;

сухой кашель;

насморк;

воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения);

увеличение лимфоузлов;

рвота;

диарея.

На 4-5 день у больного корью появляется красная сыпь, которая начинается с кожи головы и лица, а затем распространяется на все тело.

Вирус кори быстро передается воздушно-капельным путем и может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как болеющий покинул помещение.

На сегодняшний день лекарств против кори не существует, однако заболевания можно предотвратить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 40 миллионов детей подвергаются растущей угрозе заболеванию корью.

Напомним вам, что в ноябре 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила корь "неминуемой угрозой во всех регионах мира".

1 марта 2023 года в ВОЗ высказали опасения относительно мутации птичьего гриппа, который бушует в последние годы в Европе.