Законне право: українці можуть відмовитись від роботи під час повітряної тривоги, — омбудсмен

Хоч безпосередньо у Трудовому кодексі України немає параграфу про відповідальність роботодавця, який змушує працювати під час сигналу повітряної тривоги, уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найманий працівник має право відмовитися виконувати цю вимогу.

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Українці мають законне право відмовитись від роботи під час повітряної тривоги. Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своїй авторській колонці на сайті "Телеграф".

Він пояснив, що у трудовому законодавстві нашої країни немає норми, яка забороняє працювати під час повітряної тривоги. Також у Трудовому кодексі України не прописано і відповідальність роботодавця за вимоги до працівників працювати після оголошення повітряної тривоги.

Однак, як наголосив Лубінець, для захисту своїх громадян держава має право залучати матеріально-технічні ресурси всіх рівнів.

З цього випливає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити захист своїх працівників під час надзвичайних ситуацій. Зокрема і після того, як пролунав сигнал повітряної тривоги.

Таким чином роботодавець не має права вимагати від працівника виконувати роботу, яка загрожує його життю, а також в умовах, що порушують законодавство про охорону праці.

А сам працівник має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або навколишніх людей та навколишнього середовища.

Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року в Україні переглянули компенсацію роботодавцям за працевлаштування ВПО. У Кабміні вирішили, що компенсація витрат роботодавця нараховуватиметься у розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, ухвалених після направлення центрів зайнятості.

Зауважимо також, що 15 березня експерт назвав причину частих тривог в Україні. За словами полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, росіяни через складну ситуацію на передовій змушені часто задіювати авіацію, на тлі чого в українських містах почала частіше звучати повітряна сирена.