Законное право: украинцы могут отказаться от работы во время воздушной тревоги, — омбудсмен

Хотя непосредственно в Трудовом кодексе Украины нет параграфа об ответственности работодателя, который заставляет работать во время сигнала воздушной тревоги, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о том, что наемный работник имеет право отказаться выполнять это требование.

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Украинцы имеют законное право отказаться от работы во время воздушной тревоги. Об этом написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своей авторской колонке на сайте "Телеграф".

Он объяснил, что непосредственно в трудовом законодательстве нашей страны нет нормы, которая запрещает работать во время воздушной тревоги. Также в Трудовом кодексе Украины не прописана и ответственность работодателя за требования к сотрудникам работать после объявления воздушной тревоги.

Однако как подчеркнул Лубинец, для защиты своих граждан государство имеет право привлекать материально-технические ресурсы всех уровней.

Из этого вытекает, что работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников во время чрезвычайных ситуаций. В том числе, и после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Таким образом работодатель не вправе требовать от работника выполнять работу, угрожающую его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.

А сам работник имеет право отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья или окружающих его людей и окружающей среды.

Напомним, в конце января 2023 года в Украине пересмотрели компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ. В Кабмине решили, что компенсация расходов работодателя будет начисляться в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости.

Заметим также, что 15 марта эксперт назвал причину частых тревог в Украине. По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, россияне из-за сложной ситуации на передовой вынуждены часто задействовать авиацию, на фоне чего в украинских городах начала чаще звучать воздушная сирена.