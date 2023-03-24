У Києві двірник влаштував "вернісаж" біля сміттєвих баків, — соцмережі (фото)

Як заздалегідь вдалося з'ясувати користувачам мережі, чоловіка звати Леонід Бурковський. Також удалося ідентифікувати локацію виставки.

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У Києві двірник влаштував виставку своїх картин прямо біля основного "місця роботи" — сміттєвих баків. Про це написав телеграм-канал "Регіоналіті".

Двірник розвісив написані яскравими фарбами полотна на стіні підсобної будівлі у дворі багатоповерхівки.

Сам автор картин також сфотографувався в робочому костюмі двірника на фоні своїх творів.

Картини чоловіка викликали жваве обговорення в соцмережах. Найбільше людей цікавило, як можна знайти художника та чи не погодиться він продати свої картини. Виручені від продажу гроші люди запропонували передати українським військовим.

Крім того, вдалося з'ясувати ім'я художника. Ним, за словами одного з користувачів соцмережі, виявився Леонід Іванович Бурковський.

Користувачі соцмережі назвали ім'я художника, який у робочий час працює двірником Фото: Скріншот

Також користувачі мережі намагалися вгадати, у дворі якого саме будинку двірник влаштував імпровізовану виставку. Хтось доводив, що "вернісаж" розташований на вулиці Професора Підвисоцького.

Користувачам соцмережі вдалось ідентифікувати локацію виставки

Також було названо вулицю імені Академіка Доброхотова.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що у Франції знайшли рідкісну картину за 800 тисяч євро. Полотно було виявлено за дверима в будинку на півночі Франції. Воно було в одній родині з 1900 року, але вони навіть не здогадувалися, що є власниками дорогої картини.

Також у жовтні 2022 року ми писали про те, що картина відомого художника 75 років провисіла догори ногами. Помилка в розташуванні полотна Піта Мондріана помітила кураторка музею Сюзанна Меєр-Бюзер. Однак перевертати картину вона не стала, побоюючись за її збереження.