Картина відомого художника 75 років провисіла догори дриґом (фото)

Помилку в розташуванні полотна Піта Мондріана помітила кураторка музею Сюзанна Меєр-Бюзер. Однак перевішувати картину вона не стала, побоюючись за її збереження.

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Картина голландського абстракціоніста Піта Мондріана під назвою New York City I 75 років провисіла в експозиції музею сучасного мистецтва в Дюссельдорфі догори дриґом. Про це пише The Guardiаn.

Помилку в експонуванні художнього полотна помітила кураторка музею Сюзанна Меєр-Бюзер.

Меєр-Бюзер звернула увагу на порядок приклеєних на полотно смуг. Вони показували, що художник мав клеїти стрічку знизу нагору. Але ця техніка складна для виконання. Тому мистецтвознавиця дійшла висновку, що полотно свого часу повісили на стенд догори дриґом.

Якщо врахувати те, що картину вперше представили публіці в 1945, то можна припустити, що полотно провисіло в неправильному положенні 74 років. Однак, незважаючи на це, співробітники музею чіпати картину не будуть.

"Є ризик пошкодити роботу, повісивши її у вихідному положенні", — пояснила ситуацію Меєр-Бюзер.

New York City I: що це за полотно

Це абстрактна геометрична композиція з наклеєними одна на одну різнокольоровими смужками клейкої стрічки. Піт Мондріан використав для свого художнього полотна смуги синьої, жовтої, червоної та чорної стрічки.

Полотно було створено в 1942 році.

Як і більшість робіт Мондріана, виконана в абстрактному стилі.

[ + – ] Полотно New York City I, створене художником у 1942 році

Нагадаємо, у Нідерландах хотіли зіпсувати картину "Дівчина із перловою сережкою". Троє кліматичних активістів із Бельгії привертали увагу до руйнування планети від видобутку нафти. Для перформансу вони обрали картину живописця Яна Вермера в музеї "Мауріцгейс" і вилили на полотно суп.

Крім того, 14 жовтня картину Вінсента Ван Гога "Соняшники" вартістю 39,7 млн доларів облили томатним супом Heinz. Картина зберігається в Національній галереї, на неї напали екоактивістки з організації Just Stop Oil — 20-річна Анна Голланд та 21-річна Фібі Пламмер.